عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد النني يتحدث عن مباراته الأولى في الدوري الإنجليزي.. ويتذكر مجزرة بورسعيد

محمد النني
محمد النني

تحدث محمد النني لاعبنا الدولي المحترف فى صفوف أرسنال الإنجليزي فى حوار طويل عن ذكرياته مع كرة القدم منذ الصغر فى المحلة ثم انتقاله إلى الدوري السويسري ثم الإنجليزي كما تحدث عن مجزرة بورسعيد 2011. 

وقال النني في حوار أجراه معه الموقع الرسمي لنادي أرسنال: "أول مباراة لي في الدوري الإنجليزي كانت خارج ملعبنا ضد توتنهام، لقد علمت أنها مباراة ديربي كبيرة بالنسبة لنا، ولن أقول إنني صدمت من الجو، في الحقيقة لقد استمتعت حقًا باللعب في جو كهذا، واستمتعت بكل لحظة".

وأضاف: "لقد "كانت الجماهير مجنونة في كل دقيقة في المباراة وأتذكر الأيام التي سبقت المباراة أيضًا، جاء فيك أكيرز (المسؤول في ذلك الوقت) للتحدث معي وقال (مو، هذا مهم جدًا جدًا، يجب أن تكون مستعدًا للجو)".

وواصل: "دائمًا ما كنت أستمتع بالمباريات الكبيرة، عندما تلعب ضد فرق كبيرة، لديك الفرصة لإظهار من أنت حقًا كلاعب، يمكن لبعض اللاعبين أن يكونوا رائعين في المباريات ضد الفرق الصغيرة، لكنني أعتقد أن الطريقة التي تقدم بها نفسك في المباريات الكبيرة هي التي تمنحك القصة الحقيقية، لهذا السبب أحب هذه المباريات، يكون لديك فرصة لإظهار أنك تنتمي إلى هذا المستوى".

وأردف: "بالنسبة لي، المشجعون متشابهون جدًا في جميع أنحاء العالم، الجميع يحبون كرة القدم، في كل مكان تذهب إليه، يكون المشجعون شغوفين بكرة القدم، وخاصًة أولئك الذين يذهبون إلى الملاعب، فهم مجنونون بكرة القدم، لكني ألعب في الدوري الإنجليزي منذ ست سنوات، لذا ربما نسيت ما هو عليه في أي مكان آخر! لكني أحب الدوري الإنجليزي الممتاز للمباريات التنافسية بقدر ما أحب الجو العام".


واسترسل: "أنا أحب هذا الدوري حقًا، كل مباراة تنافسية، ولن تعرف أبدًا من سيفوز بأي مباراة، وهذا يعد أحد أفضل الأشياء في الدوري الإنجليزي، كل فريق قوي جدًا لذا فأنت لا تعرف أبدًا من سيفوز، ربما لا يدرك المشجعون ذلك كثيرًا هنا، لكن يمكنني أن أخبركم أنه ليس كل دوري قوي مثل هذا".

وأكمل : "أنا أتذكر فريق مدينتي (المحلة الكبرى) كان يلعب ضد النادي الأهلي، وكانت أول مباراة لي مع الأحمر، على ما أعتقد في المحلة، لقد كان من الصعب جدًا على أي فريق الذهاب واللعب هُناك، هم مشهورون بذلك، بسبب الجماهير، والطريقة التي يقترب بها المشجعون من الملعب، وكذلك الملعب ليس من السهل اللعب عليه!، لذلك يعرف كل فريق ذلك، ومن الصعب حقًا تحقيق الفوز هناك، أنا أتذكر وجودي هناك عندما كنت لا أزال صغيرا جدًا".

وعن ذكريات مجزرة بورسعيد التي راح ضحيتها في فبراير 2011، 74 مشجعًا من جماهير الأهلي: "لقد كنت ألعب في مصر في ذلك الوقت، لم أتواجد في هذه المباراة (الأهلي والمصري)، وبعد ما حدث ألغوا الموسم بأكمله، كان ذلك حقًا سيئًا لقد مات الكثير من الناس، لذلك لم يكن لديهم أي خيار سوى إلغاء المسابقة".

وتابع: "لقد كانت صدمة كبيرة لنا بنسبة 100%، كانت هُناك معارك بين الجماهير، خاصة في تلك المباراة، لكنها لم تكن بهذا السوء أبدًا، في الواقع، أعتقد أنه كان هُناك مشكلة ما في ذلك اليوم، ولا أعرف تمامًا ما حدث لأنني لم أكن هناك، لكن المشكلة لم تكن القتال فقط، بل أنهم قرروا إغلاق البوابات، وحبس الناس في الداخل".

وأكمل: "لا أعرف "لماذا فعلوا ذلك؟ كيف؟ كان الجميع عالقين في الداخل، وصعدوا إلى بعضهم البعض واشتد القتال، ولم يتمكن الناس من الهروب، لقد كانت لحظة صعبة في مصر، كان أصدقائي يلعبون في هذه المباراة، في مصر كل اللاعبين أصدقاء حقًا لذلك كنت أعرف الكثير منهم، وأخبروني كم كان الأمر سيئًا، الأمر كان فظيعًا حقًا، تخيل أنك تلعب مباراة ثم يموت 74 شخصًا في الملعب، كان الأمر فظيعًا للغاية، وقد أثر على الجميع في البلاد".

وأكمل: "كنت أعرف لاعبين لم يتمكنوا من مغادرة المنزل لفترة بعد ذلك، ظلوا بالداخل يبكون، وكان الأمر صعبًا حقًا عليهم".

وأتبع: "كنت محظوظًا بعد ذلك وذهبت إلى سويسرا في يناير 2013، لقد أوقفوا الدوري في منتصف عام 2011، ثم بدأنا مرة أخرى لفترة وجيزة في عام 2012 ، لكن بعد ذلك ذهبت إلى بازل، لكن مُنذ ذلك اليوم لم يعد لدينا مشجعون في الملعب في مصر، لم تكن هُناك جماهير على الإطلاق في المباريات".

وأتم تصريحاته: "كان فقط في مباريات المنتخب الوطني، عندما أذهب للعب في مصر، يتواجد 5000 مشجع، لكن في الدوري لا يوجد مُشجعين، أعتقد أن بعد ذلك تواجد المُشجعين مرة أخرى، ولكن بعد ذلك جاء الوباء ولا يزال غياب المشجعين عن المباريات مستمرًا".

محمد النني ارسنال الانجليزي الدوري السويسري الدوري الإنجليزي النادي الأهلي مجزرة بورسعيد

ترشيحاتنا

الاضطهاد.. الفارس سامح الدهان يكشف أسباب تمثيله لـ بريطانيا بدلا من مصر

وائل جمعة: لسنا مسئولين عن موقف مصطفى محمد.. ومباراتنا الودية أمام ليبيريا

في مشاركة مصرية أولى بـ دوري المؤتمر الأوروبي.. وردة يخسر مع أنورثوسيس بثنائية

مصطفى محمد: فشل انتقالي لفرنسا جعلني أكثر تركيزاً .. وسأعود أقوى

سفير مصر بجوبا يبحث سبل التعاون النيابي مع رئيسة المجلس التشريعي بجنوب السودان|صور

معلول: اختيار كيروش لمنتخب مصر رائع.. وعودة النقاز للزمالك ليست فنية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ضيقت عليها.. والد فتاة سيتي ستارز يكشف سبب انتحارها

مفاجأة سارة من اتحاد كرة القدم للجماهير بشأن حضور مباراة ليبيا

تامر أمين يعلن خبرًا محزنًا لجماهير المنتخب الوطني بشأن مشاركة محمد صلاح

قالت لها على الحاجة دي| صديقة فتاة سيتي ستارز تكشف مفاجأة عن انتحارها

إصابة أكرم توفيق في ودية الأهلي والمقاولون

أقوى سورة لتقوية الذاكرة وعلاج النسيان .. الإفتاء توضح

مارست الرذيلة مع 5 أشخاص.. نص اعترافات موكا حجازي بتهمة التحريض على الفسق.. مستندات

سموحة يتعاقد مع ثنائي الزمالك في صفقة انتقال حر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مشهد زفاف بفيلم تحول لحقيقة ..صدفة غريبة في زواج فؤاد المهندس وشويكار

جريمة مروعة بحق إمرأة .. قصة إعدام مصري في السعودية

من علوم الفضاء لـ بطل العالم في الكيك بوكسينج| قصة نجاح العقيد محمد عبده أبو ستيت

بمشاركة ياسمين رئيس.. صناع "60 دقيقة" عن كواليس المسلسل: طرح جريء وقضايا شائكة

فيديو

فيديوجراف.. دفن أسرته ..مفاجأة صادمة بعد مداهمة وكر سفاح قنا

فيديوجراف.. قفزت من الدور السادس .. تفاصيل واقعة فتاة سيتي ستارز

شارع الألوان.. نور ترسم ملامح جديدة لـ حي عين شمس |شاهد

حسم الأمر.. أول رد من تامر حسني على خبر زواجه سرا "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

د. أحمد البدوي سالم يكتب: دور الحوكمة في الحد من الفساد

رمضان البيه يكتب: العقائد في الإسلام (1)

طلعت القاضي يكتب: مبادرة «الأزهري» ومجلس حكماء رياضي

د. محمود جلال يكتب: دعم الابتكار والبحث العلمي وريادة الأعمال في مصر (1)

سارة مجدى تكتب: عايش بشغفك ولا بتترحم عليه؟

عمر عاقيل يكتب: مغالطات إدارية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هويدا دويدار

سلطة الإرهاب الجديدة

أحمد فرغلى رضوان

30 مارس.. اختبار سينمائي للذكاء!

محمد أرسلان

مصر دولة يُشار لها بالبنان

مروة لطفي

نظرة لضحايا الزهايمر..

بهجت العبيدي

العائدون من الموت.. بماذا أحسوا وماذا شاهدوا؟!

د. جهاد عودة

جيوبلوتكس الفوضى وتجديد لطلبان: «إشكالية استثمار الموارد الطلبانية»

نهال علام

ضلع أعوج

محمد نوار

إصلاح الفكر الديني!

اﻟﻤﺰﻳﺪ