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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

قلبي معك .. جومانا مراد تنعي والد الفنانة السورية سلاف فواخرجي

سلاف فواخرجي ووالدها
سلاف فواخرجي ووالدها الراحل

نعت الفنانة جومانا مراد والد صديقتها الفنانة السورية سلاف فواخرجي الذي وافته المنية أمس بعد صراع مع المرض وذلك عبر حسابها علي موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".


وكتبت جومانا قائلة "‏حبيبتي سلاف البقاء لله وعظم الله اجرك ، الله يرحمه برحمته لأبوكي ويغفرله ويجعل مثواه الجنه ويصبر قلبك وينزل عليكي السكينه ، اكيد هو بمكان احسن يا حبيبتي ، قلبي معك 🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻💔".


أعلنت الصفحة الرسمية لنقابة الفنانين فرع دمشق، عن وفاة والد الفنانة سلاف فواخرجي.

وكتبت الصفحة الرسمية من خلال “الفيسبوك”: “فرع دمشق لنقابة الفنانين يتقدم بأحر التعازي للزميلة الفنانة سلاف فواخرجي بوفاة والدها وسنوافيكم لاحقاً بمواعيد الدفن والعزاء .. إنا لله وإنا إليه راجعون”.

وكانت الفنانة السورية سلاف فواخرجى نشرت تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام تعلن فيه عن الانتهاء من تصوير مسلسلها الجديد “الكندوش”.

وقالت سلاف فواخرجى: “انتهى بعون الله وبجهود أفراده تصوير الجزء الثاني من مسلسل الكندوش، لا أستطيع أن أعد بالكثير ولكن أتمنى كل المنى أن نقدم لكم الجزء الثاني أفضل وأجمل وأكثر متعة، وأن يتحول جهدنا إلى نجاح ومحبة تنسينا كل التعب والشقاء وبما يليق بكم أولا وأخرًا، والله ولي التوفيق”.


 ويعد مسلسل “الكندوش” بطولة كل من أيمن زيدان وسلاف فواخرجى وسامية الجزائرى وصباح الجزائر و شكران مرتجى وكندة حنا ومن إخراج سمير حسين.

سلاف فواخرجي وفاة والدها الفنانة جومانا مراد الفنانة السورية مسلسل الكندوش صراع مع المرض الفنانة السورية سلاف فواخرجي

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