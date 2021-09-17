عبر انستجرام.. محمد شريف ينشر صورة بصحبة قفشة



نشر محمد شريف نجم النادي الأهلي ، صورة له مع محمد مجدي قفشة من احتفالية النجمة العاشرة للنادي الأهلي ، وذلك من خلال حسابه الرسمي على “إنستجرام”.

وعلق محمد شريف علي الصور قائلا" اخويا" نالت اعجاب متابعيه وانهالت عليه التعليقات.



يلتقي فريق الأهلي مع طلائع الجيش، الثلاثاء المقبل،، في بطولة كأس السوبر المصري، على استاد الجيش المصري ببرج العرب.



تقام مباراة الأهلي ضد طلائع الجيش، في تمام السابعة مساء، وتذاع عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

يسعى الأهلي لمصالحة جماهيره، بتحقيق الفوز على طلائع الجيش، والتتويج بكأس السوبر المصري، بعد خسارة لقب الدوري الممتاز الموسم الماضي 2020 - 2021، لصالح الزمالك.



ومن المقرر أن يدخل الأهلي، خلال الساعات المقبلة، معسكرا مغلقا في الإسكندرية، يستمر لمدة 10 أيام، تتخلله مواجهة السوبر المحلي ثم أنبي يوم 25 سبتمبر الجاري في دور الــ 16 لكأس مصر.



ويخوض الأهلي بطولة السوبر المصري، بصفته بطلًا للنسخة قبل الماضية لبطولة الدوري، بينما يلعب طلائع الجيش بصفته وصيف النسخة الماضية لبطولة كأس مصر.