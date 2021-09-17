بالأسود.. نسرين أمين تتألق في أحدث إطلالة لها



نشرت الفنانة نسرين أمين صورًا جديدة لها، عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وظهرت نسرين امين بإطلالة عفوية جذابة، وهي مرتدية فستان أسود مفتوح من الصدر مع سلسلة باللون الفضي ذات فص صغير، وحلق دائري.

وحرصت نسرين ان يكون شعرها منسدلا على كتفيها مع وضع روج باللون الأحمر الذي يتناسب مع بشرتها ومع إطلالتها العفوية البسيطة.



ويُعرض حاليا للفنانة نسرين أمين فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" حيث تظهر كضيفة شرف، بطولة كريم عبد العزيز، دينا الشربينى، ماجد الكدواني، بيومي فؤاد، محمد ثروت، أحمد حلاوة، من تأليف أيمن وتار، وإخراج أحمد الجندي.



أحدث أعمال نسرين أمين مسلسل «لما كنا صغيرين»، ‎الذي عرض في رمضان 2020، إخراج محمد علي وتأليف أيمن سلامة.



مسلسل "لما كنا صغيرين" ‏بطولة ‏خالد ‏النبوي ‏ومحمود ‏حميدة ‏وكريم ‏قاسم، ‏ريهام ‏حجاج ‏ونسرين ‏أمين ونبيل عيسى ومحمود حجازي وهاني عادل‎.‎