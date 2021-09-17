فاروق جعفر يكشف عن سر إلغاء مران الزمالك وبديل نبيه

كشف فاروق جعفر المستشار الفني لإدارة نادي الزمالك حقيقة الغاء مران الفريق أمس الخميس وسر استقالة أسامة نبية المدرب العام السابق للفريق.

وأكد فاروق جعفر في تصريحات لـ قناة “ اون تايم سبورت 2 ” أن المران لم يتم إلغائه ولكن تم عقد جلسه بين باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق واللاعبين وتم طرح جميع وجهات نظر اللاعبين وتم تفهم الأمر.

وأضاف أن لاعبي الفريق حصلوا على مستحقاتهم عن اخر 4 اشهر ولكن الأزمة هي مكافآت الفوز بـبطولة الدوري المصري الممتاز.

وتابع أن الأزمات المالية امر طبيعي ويحدث لجميع الفرق العالمية مشددا ان الامور ستحل في اقرب وقت ممكن.

وعن استقالة اسامة نبية فأكد ان المدرب قدم اعتذار ومجلس الادارة قبلته مشددا ان التوقيت صعب وكان يجب ان يتكاتف جميع ابناء النادي للدعم.

وأكمل انه حتى الآن لا يوجد بديل لـ نبيه مشددا أن " ملف كرة القدم منذ تولي الكابتن حسين لبيب المهمة ليس مُقصر في عمله، لكن تواجة مجلس الإدارة ظروف مالية صعبة جدا".



ألغى الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريب اليوم، بسبب الجلسة التي عقدها اللاعبون مع مجلس الإدارة مساء اليوم للحديث عن بعض الأزمات الخاصة بفريق الكرة لحلها في الفترة الحالية.

وكان لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عقدوا جلسة مع حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة النادي اليوم من أجل مطالبته بحل جميع الأزمات التي يمر بها الفريق في الفترة الحالية قبل انطلاق الموسم الجديد في ظل وجود أكثر من شكوى من اللاعبين لأسباب مختلفة.

تحدث اللاعبون مع حسين لبيب بشأن أزمة تأخر المستحقات في الفترة الأخيرة، وطالبوا بضرورة الالتزام بصرف مستحقاتهم في مواعيد محددة حتى يتسنى لهم التركيز في التدريبات والمباريات في ظل المنافسة على أكثر من بطولة في الفترة المقبلة.

ووعد حسين لبيب اللاعبين بصرف جزء من مستحقاتهم اليوم على أن يتم صرف دفعة جديدة منتصف الأسبوع المقبل وطالبهم بالتركيز في الملعب فقط من أجل الفوز بالبطولات في الفترة المقبلة بعد التتويج ببطولة الدوري في الفترة الماضية.