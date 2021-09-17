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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

العراق.. هذه الفئات المشمولة بقروض الـ 50 مليون دينار

العراق
العراق

أعلن مصرف الرافدين فى العراق، اليوم الجمعة، عن الفئات المشمولة بقروض الـ50 مليون دينار.

وذكر المكتب الاعلامي للمصرف في بيان له، أن "قروض الـ50 مليوناً تمنح للموظفين ومنتسبي القوات الامنية والمواطنين".

وتابع أن "التقديم على القرض يكون عبر فروع المصرف".

وكان قد قال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية يحيى رسول :بمُتابعة متواصلة من  القائد العام للقوات المُسلحة، يستمر جهاز مُكافحة الإرهاب بعملياته البطولية الاستباقية، حيث تمكن من إلقاء القبض على (  9 ) إرهابيين في ثلاثة مُحافظات .

وأضاف في بيان له : أبتدأ فُرسانُنا بواجباتهم بإلقاء القبض على ( 4 ) إرهابيين من عصابات داعـش في جنوب وشمال ووسط العاصمة بغداد، اذ تم التوصل لهم بعد جمع المعلومات الاستخبارية الدقيقة ومراقبة تحركاتهم .

العراق قوات الامن القوات الأمنية الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية جمع المعلومات

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