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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الأرشانة صحبتي.. سمية الخشاب تروج لحلقتها مع أبلة فاهيتا | بهذه الطريقة

سمية وابله فاهيتا
سمية وابله فاهيتا

روجت الفنانة سمية الخشاب، لحلقتها مع أبلة فاهيتا في برنامج “لايف من الدوبلكس”، والذي يعرض عبر فضائية ON في تمام الساعة الحادية عشر مساءً.


ونشرت سمية الخشاب، صورة من كواليس الحلقة عبر موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، وعلقت قائلة:” استنوني انهاردا انا والأرشانة صحبتي فاهيتا في حلقة خفيفة كلها ضحك ولعب ورقص 💋الساعه ١١:٣٠ مساءاً علي On TV”.


وشاركت سمية الخشاب، في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل موسى بطولة الفنان محمد رمضان، سيد رجب، عبير صبرى، رياض الخولى، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق، تارا عماد، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة سينرجي.

 

وكانت تدور أحداث المسلسل حول قرية مصاغة – سوهاج عام 1942 أثناء الاحتلال البريطاني لمصر والحرب العالمية الثانية، حول موسى الفتى الجامح الذي يتحمل مسئولية أشقائه ووالدته ويواجه العديد من المصاعب والأزمات في قريته.

 

وشاركت مؤدي المهرجانات عمر كمال أغنية تحمل عنوان أوعدك وحققت نجاح كبير، وتخطت الـ2 مليون مشاهدة عبر قناة عمر كمال بموقع مشاركة الف يديوهات “يوتيوب”

سمية الخشاب أبلة فاهيتا من كواليس الدوبلكس مسلسل موسى

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