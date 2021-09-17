الابن ووالده ماتوا في نفس البلد.. تفاصيل مفاجئة عن المصري المتوفى بإيطاليا

مات عقب سفره بيوم .. 21 يوما قضتها أسرة إسلام عيد الطباخ ابن مركز تلا في محافظة المنوفية في انتظار جثمان نجلها والذي عثر علي جثمانه عقب سفره من مصر حيث عثر عليه متوفى أمام مزرعة بجوار قضبان السكك الحديدية على بعد 4 كم من مدينة لودي وتم نقله إلى مستشفى مدينة بافيا الإيطالية.

سنوات كثيرة قضاها إسلام الابن الأكبر لأسرته في ايطاليا بصحبة أعمامه وأقاربه المقيمون في ايطاليا بعد وفاة والده في حادث تصادم في ايطاليا أيضا.

4 سنوات مرت علي. الأسرة بعد وفاة والد اسلام في ايطاليا بعد أن صدمه اتوبيس بالدراجة البخارية الخاصة به في ايطاليا وعاد ايضا الي مصر جثة هامدة ولكن الحكومة الإيطالية صرفت لهم تعويض عن وفاته في حادث.

وقال أحد أقارب اسلام، أن الأسرة تلقت خبر الوفاة منذ 21 يوما من أقاربهم الموجودين في ايطاليا حيث ابلغوهم للعثور علي نجلهم متوفي بالقرب من السكة الحديد.

واضاف، ان اسلام هو الابن الاكبر لأسرته حيث إن والدته لديها اثنان من الأبناء الصغار وتوفي والده قبل 4 سنوات أيضا في ايطاليا في حادث.

وتابع، أن اسلام توفي عقب سفره بيوم واحد حيث كان يقضي الإجازة في مصر حيث سافر السبت وعثر علي جثمانه الاحد، موضحا أنهم تلقوا خبر الوفاة منذ 21 يوما ولكن التحقيقات تشير إلي وجود شبهه جنائية في الأمر.

وأوضح أن إسلام يبلغ من العمر 29 عاما غير متزوج ويعيش مع أعمامه في ايطاليا، مشيرا إلي أن السلطات المصرية ابلغتهم أنه سيعود غدا علي متن طائرة تصل إلي مصر في الساعه 11مساء بصحبه عمه وزوج عمته المرافقون له علي الطائرة.



فيما أصدر محمد سعفان، وزير القوى العاملة ، تعليمات لمكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة بالقنصلية المصرية بميلانو، بمتابعة عودة جثمان المواطن المصري "إسلام عيد أحمد الطباخ" ، الذي توفي في إيطاليا،فضلا عن مستحقات الأسرة لدى هيئة التأمينات والمعاشات الإيطالية.



وتلقى الوزير تقريرا عبر الملحق العمالى بميلانو الدكتور محمود حمزاوي، أشار فيه إلى أن المواطن المصري المتوفى "إسلام عيد أحمد الطباخ" عن عمر يناهز 30 عاما من مركز تلا محافظة المنوفية ، وقد لقي حتفه عقب عودته من إجازته التي قضاها في مصر، وتوجد شبهة جنائية في الوفاة، حيث وجدته السلطات الإيطالية متوفياً أمام مزرعة بجوار قضبان السكك الحديدية على بعد 4 كم من مدينة لودي، ونقلته إلى مستشفى مدينة بافيا الإيطالية.



وأوضح حمزاوي أنه تم التواصل مع مسئول الشركة المخولة بشحن الجثمان إلى أرض الوطن، والذي أفاد بأنه سوف يتم الشحن من مطار مالبينسا بمدينة ميلانو الإيطالية على رحلة شحن مصر للطيران رقم(MS: 533)، المقرر إقلاعها يوم السبت الموافق 19 سبتمبر الجاري الساعة السابعة مساء، مشيرا إلي أنه سوف يحضر إلى القنصلية المصرية بميلانو لتسليم الأوراق الخاصة بالمتوفي ، ومنها تقرير المستشفى وشهادة الوفاة الإيطالية فور الحصول عليها من السلطات الإيطالية ، وسوف توضح أسباب الوفاة وبيان ما إذا كانت طبيعية أم جنائية، تمهيدا لإرسال التقرير النهائي .



وكشف الملحق العمالي بإيطاليا عن أنه تم لقاء بعض أقارب المتوفى المقيمين بإيطاليا، وابلاغهم باهتمام وزير القوي العاملة محمد سعفان شخصيا بحالة وفاة ذويهم ، مقدما خالص تعازي الوزير والسفير القنصل العام إلى أسرة المتوفي، الأمر الذي لاقى استحسان كبير لديهم، وخفف عنهم كثير مما يعانوه من جراء هذا الحادث، وتقدموا للوزير بخالص الشكر والامتنان على ذلك.



ويقوم مكتب التمثيل العمالي بميلانو بمتابعة عودة الجثمان لأرض الوطن ، فضلا عن مستحقاته لدي صاحب العمل والتقرير الطبي وكذلك مستحقات الأسرة لدى هيئة التأمينات "الأنبس".

