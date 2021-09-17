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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بيلاروسيا تحصد ذهبية تتابع السيدات في بطولة العالم للخماسي الحديث

صدى البلد

حصد منتخب بيلاروسيا، ذهبية منافسات تتابع السيدات تحت 17 عام في منافسات بطولة العالم للخماسي الحديث المقامة على ملاعب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية في الفترة من 13 حتى 19 سبتمبر الجاري.

 

واحتل ثنائي منتخب بيلاروسيا المكون من لارينوفيتش وليشانكا، المركز الأول برصيد 883 نقطة بينما حصد منتخب بولندا المكون من الثنائي كاربونيك مالجوزيتا وماجا ماركينفيسكا المركز الثاني برصيد 870 نقطة واحتل منتخب روسيا بفريق مكون من الثنائي لوليا بروفوكا واليزفيتا سكاندرفيك المركز الثالث برصيد 864 نقطة.

 

واحتل ثنائي منتخب مصر (١) المكون من جنا الدوري و سارةمحمد المركز الثامن برصيد 840 نقطة ومنتخب مصر (2) المكون من ريتاج رمضان وهبة الله عيسي المركز العاشر برصيد 827 نقطة.

 

وفي منافسات قبل نهائي منافس الفردي تحت 19 عام تأهل منتخب مصر للخماسي الحديث بثلاث لاعبين هم معتز محمد الذي حصد المركز الأول برصيد 1099 نقطة وسيف البنداري الذي حصد المركز  الثاني عشر برصيد 1092 نقطة و مصطفي محمد الذي حصد المركز السادس عشر برصيد 1082 نقطة.


وتضم قائمة المنتخب الوطني تحت 19 عاما كلاً من: معتز وائل عزت - مازن طارق - سيف البنداري - عمر سامح - محمد وليد -أميرة قنديل - ملك خالد - زينة عامر - زينة راشد - نجوي خالد - هانيا أبو بكر.

و يضم المنتخب الوطني تحت 17 عاما كلاً من: محمد شريف - ياسين الهادي - أسامة مدحت - مروان علام - أمر على - ياسين أحمد - ملك خالد - حبيبة هيثم - جانا أحمد - جنة وليد - جنا محمد الدروي - سارة عمر - ريتاج علاء الدين - هبة الله عمرو يسري.

كما يضم الجهاز الفني للمنتخب كلاً من: عمرو سيد مديراً فني للشباب - هشام سليمان مدرب جري - إبراهيم سكر رماية - محمد علاء رماية - محمد صباحي للسلاح - عبد الرحمن عادل سلاح - خالد عصفور سباحة - خالد صلاح سباحة - طارق نويهي سباحة - دكتور يوسف حسن مدلك - باسل جميل طبيب المنتخب.

ويشارك في البطولة 271 لاعبا ولاعبة، بواقع 146 لاعبا و125 لاعبة من 27 دولة وهي: أستراليا – بيلاروسيا – البرازيل – بلغاريا – فرنسا – جورجيا – ألمانيا – جواتيمالا- إيطاليا- كازاخستان- ليتوانيا - بولندا- البرتغال –جنوب أفريقيا – إسبانيا – السويد – سويسرا – تايلند – تركيا – أوكرانيا – أوزبكستان – الصين – التشيك – المجر – روسيا – المكسيك - بالإضافة إلى مصر الدولة المنظمة.

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