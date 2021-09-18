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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رابط نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2021 برقم الجلوس

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2021 برقم الجلوس ، تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لـ إعلانها على موقعها الرسمي بمجرد ان يقوم الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم بـ اعتماد نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2021 .

وقال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم : ترقبوا ظهور نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2021 برقم الجلوس قريبا جدا خلال الأسبوع المقبل.

 

رابط نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2021 برقم الجلوس

 

وأكدت وزارة التربية والتعليم ، أنها سوف تعلن رابط نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2021 برقم الجلوس في بيان رسمي بجميع وسائل الاعلام وعلى الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم والحساب الرسمي لوزير التربية والتعليم على فيس بوك .

ويمكن لمن يهمه الأمر، الوصول إلى رابط نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2021 من خلال الضغط على  https://g12.emis.gov.eg/

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ظهور نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2021 خلال أيام

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تنسيق المرحلة الثالثة 2021| رابط التسجيل .. والأماكن الشاغرة

 

نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2021 برقم الجلوس

يمكن لمن يهمه الامر الاستعلام عن نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2021 برقم الجلوس من خلال الخطوات التالية :

  • ادخل على رابط نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2021 على موقع الوزارة من هنا
  • ادخل رقم الجلوس بشكل صحيح
  • اضغط على عرض النتيجة

تظلمات الدور الثاني للثانوية العامة 2021 

اكدت وزارة التربية والتعليم أن طلاب الدور الثاني للثانوية العامة سيكون من حقهم في تقديم تظلمات الدور الثاني للثانوية العامة 2021 ، بنفس آليات تظلمات الدور الاول

و أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه تم تخصيص خط ساخن لـ تظلمات الثانوية العامة 2021  ، لتسهيل مهمة تقديم تظلمات الثانوية العامة 2021 على جميع طلاب الثانوية العامة (في الدورين الاول والثاني)

وقالت وزارة التربية والتعليم أنه لأي استفسار بشأن تظلمات الثانوية العامة 2021 يمكن لمن يهمه الأمر الاتصال على رقم 19368 

وكان قد أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، أن  امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2021 ستتم بالقانون بنفس الضوابط المتعارف عليها  منذ سنوات 

وقال وزير التربية والتعليم :  امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة ، مسموح بخوضها لطلاب الثانوية العامة الراسبين في مادة او لمادتين فقط ، بحد اقصى ٥٩٪؜ من الدرجة 

وأضاف وزير التعليم : الراسب في اكثر من مادتين سيعيد السنة في مواد الرسوب فقط. 

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ان طلاب الدور الثاني للثانوية العامة اماكنهم محفوظة في تنسيق الجامعات 2021.

وأضاف وزير التعليم أنه بعد ظهور نتيجة الدور الثاني لامتحانات الثانوية العامة سيتم توزيع كل طالب على الكلية المناسبة لمجموعه حتى لو مجموعه كان في تنسيق المرحلة الأولى التي انتهت. 

أسرار تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2021 التي تمت لأول مرة إلكترونيا هذا العام

  • كنترولات مصغرة من كل القطاعات ال11 كل قطاع منه 10 أفراد داخل الكنترول يتسلموا الأوراق ويراجعونها ورقة ورقة للتأكد من أرقام الجلوس وسلامة الأوراق ورقم كود الاختبار ، وإذا كان هناك مشاكل مع كود الاختبار يتم التواصل مع الكنترول الأصلي لتصوير ورقة الأسئلة نفسها الخاصة بالطالب لكتابة رقم الكود الذي سيتم على أساسه تصحيح الامتحان

 

  • سيتم إدخال أوراق البابل شيت على أجهزة السكانر "الماسحات الضوئية" وسرعة السكانر 12 ألف ورقة في الساعة بما يعادل 120 ألف ورقة في الـ 8 ساعات

 

  • بمجرد ادخال الورق على الماسح الضوئي يتم تصويره و تسجيله بالباركود الموجود على الاوراق و يرجع الورق للكنترول للاحتفاظ به  (نسخة ورقية في الكنترول - نسخة الكترونية على السكانر والكمبيوتر)

 

  • المدخلين عددهم 375 فرد في الكنترولات .. كل كنترول في 2 من المدخلين لا يعرفوا بعض يظهر لهم على الكمبيوتر الجزء الخاص ببيانات الطالب لاعادة كتابة رقم الجلوس و رقم كود الامتحان

 

  • ثم تظهر الجزء السفلي للورقة الذي يوجد به الاجابات لـ اثنين من المدخلين بالكنترولات بدون البيانات ويكون عليه انه اذا كان الطالب مختار اكثر ن اجابة لسؤال واحد يكتب ملحوظة أن هذا الطالب اختار الإجابة كذا (لأن الاسكانر لا يقرأ اكثر من إجابة في حالة الشطب على احدى الاجابات و التعليم على اجابة اخرى)
  • مرحلة التصحيح تمت بأكثر من طريقة ، فكان هناك فريقين كل فريق يعمل بشكل منفصل عن الاخر معهما نماذج التصحيح والاجابة بعد مراجعة هذه النماذج بدقة (فريق شركة بيرسون العالمية و فريق المركز القومي للامتحانات) ، وتلاحظ مطابقة نتيجة الفريقين
  • عند ادخال رقم جلوس الطالب مع اجاباته تم ذلك على نموذج معين وبالتالي لم يحدث اي "لخبطة" بين اوراق الطلاب اثناء التصحيح مثلما يدعي البعض
  • كل كود له مفتاح التصحيح الخاص به
  • الكمبيوتر هو الذي يجمع الدرجات ويطرحها ويصحح الاسئلة
  • ابرز المشاكل : بعض الطلاب كتبوا ارقام جلوسهم بشكل خاطئ بشكل مشابه لرقم طالب اخر وبناءا عليه راجعنا الكنترولات للوصول لرقم الجلوس الصحيح  لفك الاشتباك على سيستم الامتحان
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