نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2021 برقم الجلوس ، تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لـ إعلانها على موقعها الرسمي بمجرد ان يقوم الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم بـ اعتماد نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2021 .

وقال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم : ترقبوا ظهور نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2021 برقم الجلوس قريبا جدا خلال الأسبوع المقبل.

رابط نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2021 برقم الجلوس

وأكدت وزارة التربية والتعليم ، أنها سوف تعلن رابط نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2021 برقم الجلوس في بيان رسمي بجميع وسائل الاعلام وعلى الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم والحساب الرسمي لوزير التربية والتعليم على فيس بوك .

ويمكن لمن يهمه الأمر، الوصول إلى رابط نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2021 من خلال الضغط على https://g12.emis.gov.eg/

نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2021 برقم الجلوس

يمكن لمن يهمه الامر الاستعلام عن نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2021 برقم الجلوس من خلال الخطوات التالية :

ادخل على رابط نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2021 على موقع الوزارة من هنا

ادخل رقم الجلوس بشكل صحيح

اضغط على عرض النتيجة

تظلمات الدور الثاني للثانوية العامة 2021

اكدت وزارة التربية والتعليم أن طلاب الدور الثاني للثانوية العامة سيكون من حقهم في تقديم تظلمات الدور الثاني للثانوية العامة 2021 ، بنفس آليات تظلمات الدور الاول

و أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه تم تخصيص خط ساخن لـ تظلمات الثانوية العامة 2021 ، لتسهيل مهمة تقديم تظلمات الثانوية العامة 2021 على جميع طلاب الثانوية العامة (في الدورين الاول والثاني)

وقالت وزارة التربية والتعليم أنه لأي استفسار بشأن تظلمات الثانوية العامة 2021 يمكن لمن يهمه الأمر الاتصال على رقم 19368

وكان قد أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، أن امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2021 ستتم بالقانون بنفس الضوابط المتعارف عليها منذ سنوات

وقال وزير التربية والتعليم : امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة ، مسموح بخوضها لطلاب الثانوية العامة الراسبين في مادة او لمادتين فقط ، بحد اقصى ٥٩٪؜ من الدرجة

وأضاف وزير التعليم : الراسب في اكثر من مادتين سيعيد السنة في مواد الرسوب فقط.

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ان طلاب الدور الثاني للثانوية العامة اماكنهم محفوظة في تنسيق الجامعات 2021.

وأضاف وزير التعليم أنه بعد ظهور نتيجة الدور الثاني لامتحانات الثانوية العامة سيتم توزيع كل طالب على الكلية المناسبة لمجموعه حتى لو مجموعه كان في تنسيق المرحلة الأولى التي انتهت.

أسرار تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2021 التي تمت لأول مرة إلكترونيا هذا العام

كنترولات مصغرة من كل القطاعات ال11 كل قطاع منه 10 أفراد داخل الكنترول يتسلموا الأوراق ويراجعونها ورقة ورقة للتأكد من أرقام الجلوس وسلامة الأوراق ورقم كود الاختبار ، وإذا كان هناك مشاكل مع كود الاختبار يتم التواصل مع الكنترول الأصلي لتصوير ورقة الأسئلة نفسها الخاصة بالطالب لكتابة رقم الكود الذي سيتم على أساسه تصحيح الامتحان

سيتم إدخال أوراق البابل شيت على أجهزة السكانر "الماسحات الضوئية" وسرعة السكانر 12 ألف ورقة في الساعة بما يعادل 120 ألف ورقة في الـ 8 ساعات

بمجرد ادخال الورق على الماسح الضوئي يتم تصويره و تسجيله بالباركود الموجود على الاوراق و يرجع الورق للكنترول للاحتفاظ به (نسخة ورقية في الكنترول - نسخة الكترونية على السكانر والكمبيوتر)

المدخلين عددهم 375 فرد في الكنترولات .. كل كنترول في 2 من المدخلين لا يعرفوا بعض يظهر لهم على الكمبيوتر الجزء الخاص ببيانات الطالب لاعادة كتابة رقم الجلوس و رقم كود الامتحان