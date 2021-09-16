ظهور نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2021 خلال أيام

نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2021 ينتظرها جميع طلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم بفارغ الصبر، ليتمكن الناجحين منهم من إيجاد مكان له في تنسيق الجامعات 2021.

موعد ظهور نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2021

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه بالنسبة لـ موعد ظهور نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2021، فمن المقرر أن يكون خلال أيام.

قال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم، إنه جاري حاليا تصحيح امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2021 في جميع مقرات تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2021.

ومن المقرر أن يعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2021 بمجرد انتهاء الكنترولات من تصحيح امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2021 ومراجعتها ورصد درجاتها .

نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2021

رابط نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2021

تعلن وزارة التربية والتعليم نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2021 ، على موقع وزارة التربية والتعليم خلال ايام بمجرد اعتماد نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2021 من جانب الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم.

ويمكن لمن يهمه الأمر، الوصول إلى رابط نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2021 من خلال الضغط على https://g12.emis.gov.eg/

خطوات الاستعلام عن نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2021

ادخل على رابط نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2021 على موقع الوزارة من هنا

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وانتهت منذ أيام امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2021 ، والتي سارت بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات وفقا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم.

واطمأنت غرفة العمليات المركزية قبل بدء كل امتحان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، وأن جميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة مؤمنة بالكامل بدءًا من طباعة الأسئلة، «البابل شيت» ومرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع ورق الأسئلة ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة.



نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2021

وفى ختام امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة للعام الدراسي 2020/2021، توجه الدكتور رضا حجازى بخالص الشكر لكافة المديريات التعليمية، وغرف العمليات الفرعية على مستوي الجمهورية بمناسبة إنهاء أعمال الثانوية العامة الدور الثانى

وأكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم أنه تم السيطرة على جميع أعمال الغش والتسريب في امتحانات الثانوية العامة 2021 “الدور الاول” والتعامل معها من قبل الشئون القانونية والبت فيها وتحويل 582 شخص إلى النيابة العامة والوزارة في انتظار نتيجة التحقيقات.

وأشار إلى أن النظام الجديد نجح في التقويم وتحقيق فرز مستويات الأداء ويكون بطريقة علمية دقيقة تسمح لوزارة التعليم العالي بالاختيار الأدق للمقاعد في الجامعات، كما تم التنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للمحافظة على حقوق كل الطلاب الذين قاموا بتقسيم المواد على سنتين دون الإخلال بالقوانين وليعلم طلاب هذا العام وذويهم أن طلاب التقسيم لن يؤثروا على فرص الآخرين أو ينافسوهم على أماكن الجامعات دون استحداث تنسيق مستقل أو الإخلال بحقوق الطرفين.

وكان قد استعرض الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، تفاصيل التطوير في المرحلة الثانوية والذي بدأ عام 2017 ، مؤكدا أنه كان محوره استحداث نظام تقييم جديد لقياس مستويات مختلفة من فهم نواتج التعلم بدلًا من المرحلة المبسطة جدًا من استرجاع المعلومات، مشيرًا إلى أن الأسئلة الجديدة هامة جدًا لأنها أسئلة معيارية، مصممة بشكل علمي كامل وتقيس المستويات المختلفة من الفهم والتطبيق والتحليل، وهذا كان محور التغيير في الثانوية العامة، وعلى هذا الأساس تم بناء بنوك أسئلة معيارية للمرحلة الثانوية من الصف الأول وحتى الثالث الثانوي، وتم إعداد خريطة امتحانات بها مواصفات معيارية وبمواصفات عالمية، وتم عقد امتحانات تجريبية لهذه الدفعة في ظروف صعبة وهي جائحة كورونا، وتم عمل تصحيح إلكتروني بدون تدخل لأي عنصر بشري لأول مرة.

وأشار وزير التربية والتعليم إلى أنه تم تعميق استخدام التكنولوجيا للمرحلة الثانوية، وتم بذل جهد كبير للبنية التحتية في المدارس حيث يوجد لدى الطلاب مليون و800 ألف تابلت كوسيلة للاطلاع والتعمق في المعرفة والتعلم من المصادر الرقمية، موضحًا أن الوزارة استطاعت بناء مصادر تعلم إضافية مثل قنوات مدرستنا، والبث المباشر وبنك المعرفة وحصص مصر؛ للمساعدة على التعامل مع الأسئلة الجديدة التي تقيس الفهم والتطبيق والتحليل، مؤكدًا أن مصادر التعلم الرقمية استخدمها عدد كبير من الطلاب، فعلى سبيل المثال منصة حصص مصر حققت نسبة مشاهدة مليون و400 ألف تقريبًا، كما حققت قناتي مدرستنا 1، 2 نسبة مشاهدة عالية جدًا، ومشترك بهذه القنوات حوالي 60 ألف مشترك، بالإضافة إلى نسبة دخول عالية على هذه القنوات، كما أنه تم تنفيذ 3 آلاف و350 حصة على البث المباشر، مما حقق استفادة كبيرة للطلاب.

واستعرض الدكتور طارق شوقي مقارنة لنسب النجاح العامة لهذا العام لأول دفعة استخدمت التابلت عام 2016/ 2017 والتي بلغت 72% ، بينما عام 2017/2018 بلغت 74%، وفي عام 2018/2019 بلغت 78%، وفي عام 2019/2020 بلغت 81%، وهذا العام 2020/2021 بلغت نسبة النجاح 74%.

أما بالنسبة لإحصائيات هذا العام، وما قيل عن صعوبة أو سهولة امتحانات بعض المواد، أشار الدكتور طارق شوقي إلى أنه إذا نظرنا إلى أي مادة عبر الأعوام 2019 أو 2020 أو 2021 نجد أنه نسب النجاح متقاربة في كل الأعوام، وأحيانا تزيد نسب النجاح لبعض المواد لعام 2021 عن السنوات السابقة، وفق المعلومات الرقمية الموثقة بعد التصحيح الإلكتروني لكافة المواد.

وأوضح وزير التربية والتعليم أنه يجب على الطالب ألا يقارن نتيجته بالأرقام القديمة، مشيرًا إلى أن الأعداد المتاحة لدخول الجامعات زادت هذا العام، موضحًا أنه بالنسبة للشعبة الأدبية لم يحصل أي من الطلاب على مجموع ٩٥% فأعلى، وبالنسبة للشعبة العلمية علوم ورياضيات حصل حوالى ٢٠ ألف و١٩٠ طالب على نسب من ٩٠ % إلى ٩٥ % ، أما بالنسبة للعام الماضي بلغ عدد الطلاب الحاصلين على ٩٥% حوالى ٩٠ ألف طالب، وفوق ٩٠ % حوالى ٩٠ ألف طالب، وفوق ٨٥ % حوالى ٢٥٠ ألف طالب، أما هذا العام حدث تغيير في المجاميع حيث حصل حوالي ٧٠ ألف طالب على نسبة ٨٥% ، مشيرًا إلى أن التقييم الصحيح يحدد بدقة الفرق فى مستوى الأداء بين الحاصلين على ٨٠% فأكثر، ولذا الحاصلين على ٦٥% و٧٠% يعد مجموعًا جيدًا