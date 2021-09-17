فيفي عبده تكشف مفاجأة عن جنازة الراقصة الراحلة سامية جمال

حلت الفنانة فيفي عبده، ضيفة في برنامج "السيرة" تقديم الإعلامية وفاء الكيلانى، والمذاع على قناة Dmc، وتحدثت فيفي عبده خلال الجزء الثانى من حلقتها عن مواقف فى حياتها.

وفجرت الفنانة فيفي عبده، مفاجأة عن جنازة الراقصة الراحلة سامية جمال، حيث قالت “الناس وحشة محضرش الجنازة غير 4 أشخاص فقط”.

وأضافت فيفي، خلال استضافتها ببرنامج “السيرة”، المذاع عبر فضائية “دي إم سي”، “كان في ناس كتير في الجامع صلو عليها لكن ساعة ماروحنا ندفن ماراحوش”.

وتعرضت فيفي عبده مؤخراً لوعكة صحية نتيجة حقنة طبية خاطئة ، نقلت على أثرها إلى المستشفى.



وأعلنت الفنانة فيفى عبده، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات “إنستجرام”، عن شفائها التام، وعودتها للمنزل.

وعلقت فيفي عبده: "أنا رجعت الحمد لله من المستشفى ولقيت المفاجأة الحلوة دي بمناسبة عيد ميلادي في وسط أولادي وأهلي كل سنة وهما طيبين وانتوا طيبين بحبهم وبحبكم أوي".