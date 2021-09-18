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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مسؤول: رئيس غينيا ما زال محتجزا رغم التفاوض مع قادة الانقلاب

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قال مسؤول غيني كبير إن اثنين من زعماء دول غرب أفريقيا اجتمعا الجمعة مع المجلس العسكري الجديد في غينيا في محاولة لإطلاق سراح الرئيس ألفا كوندي المعتقل منذ الإطاحة به في الخامس من سبتمبر لكن كوندي ظل محتجزا بعد زيارتهما التي استغرقت يوما واحدا.

 

ونقلت وكالة "رويترز" عن المسؤول الغيني الكبير قوله إن رئيس ساحل العاج الحسن واتارا ورئيس غانا نانا أكوفو أدو ناشدا قائد الانقلاب مامادي دومبويا، وهو قائد القوات الخاصة وضابط سابق في الفيلق الأجنبي الفرنسي، خلال زيارتهما لكوناكري إطلاق سراح كوندي.

 

وقال المسؤول ”أثار هذه المسألة رئيس ساحل العاج“، فيما قال مسؤول كبير في حكومة أحد الأقاليم إن واتارا كان يأمل في مغادرة غينيا وبرفقته كوندي.

 

وعقد واتارا وأكوفو أدو، اللذان يمثلان المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا (إيكواس) التي يبلغ عدد أعضائها 15 دولة، اجتماعا منفصلا مع كوندي في قصر محمد السادس في كوناكري لكنهما غادرا البلاد مساء اليوم الجمعة خاليي الوفاض.

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وقال المسؤول الغيني الكبير وشاهد إن كوندي لم يستقل أيا من طائرتي الرئيسين.

 

وقال واتارا لتلفزيون ساحل العاج الرسمي في مطار كوناكري ”اجتمعت مع أخي ألفا كوندي، وهو بخير. سنظل على اتصال“.

 

وقال أكوفو أدو لراديو وتلفزيون غينيا ”عقدنا اجتماعا صريحا وأخويا للغاية مع دومبويا ومعاونيه. أعتقد أن إيكواس وغينيا ستصلان إلى الطريق الأمثل للمضي قدما معا“.

 

وطالبت إيكواس بعودة غينيا إلى الحكم الدستوري منذ استيلاء وحدة القوات الخاصة على القصر الجمهوري واعتقال كوندي وأعلانها تقلد السلطة.

 

ووافقت إيكواس يوم الخميس على تجميد الأرصدة المالية لرئيس وأعضاء المجلس العسكري الحاكم وأقاربهم ومنعهم من السفر. ولم يرد المجلس العسكري على القرار.

غينيا غيني الانقلاب كوندي ألفا كوندي اعتقال ألفا كوندى

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