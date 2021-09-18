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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

الهيئة العامة لقصور الثقافة تواصل فعاليات المسرح المتنقل بالإسماعيلية

الهيئة العامة لقصور
الهيئة العامة لقصور الثقافة

 

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، فعاليات المسرح المتنقل بفرع ثقاقة الإسماعيلية بإقليم القناة وسيناء الثقافى برئاسة الكاتب محمد نبيل، وذلك بمدينة فايد، حيث استكملت ورشة العرائس تدريب الفنانة نجاة عبدالقادر، إلى جانب ورشة الخرز، بينما قدم د. حسن سلطان محاضرة عن "كيفية الوقاية من الكورونا وشرح عملية الحفاظ علي النفس من المرض اللعين"، بجانب ذلك ألقي الشاعر بهاء اللبودى أمسية شعرية من  مجموعة الأشعار والقصائد في حب مصر.

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لليوم الثاني.. ثقافة المنيا تواصل فعاليات المسرح المتنقل بقرية جريس

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ثقافة المنيا تطلق فعاليات المسرح المتنقل ضمن أعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة

كما قدمت فرقة الإسماعيلية للفنون الشعبية عرض فني  بمزيج لفنون البدو وبحرى وسواحل مصر مع فقرة من الفلكلور، حيث قدم الفنان ماهر كمال أغانى" قبطان طالع يتمشى، شكشك مرزوقة، والجميل ملفوف باحلى ملاية، طازة وعال يا أم الخلول، قتالة عيونك البدوية، اغنية الورد على أغصانه، ووراك يا أبو رمش كحيل"، أما الفقرات الراقصة "البحرية، الصيادين، جانى الجميل، بتغنى لمين يا حمام، نوحى الحمام، الملاعق، خمسة اسمعلاوى، والسفينة"، إلي جانب عدد من الفواصل الغنائية منها" واه يا لالالى، الحلو عدى".

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ثقافة المنيا تطلق فعاليات المسرح المتنقل ضمن أعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة

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