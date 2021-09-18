حسام أشرف: وكيل لاعبين ضحك عليا فى أزمة أكاديمية الكاميرون

أكد حسام أشرف لاعب نادى الزمالك أنه كان ضحية أحد وكلاء اللاعبين فى أزمة توقيعه لإحدى الأكاديميات فى الكاميرون.

وكشف حسام أشرف فى تصريحات تليفزيونية تفاصيل أزمته التي أدت إلى عقوبة للقلعة البيضاء من خلال إيقاف القيد وعقوبة مادية تقدر بـ200 ألف يورو بعد التوقيع لأحد الأكاديميات في الكاميرون.

قال حسام أشرف خلال تصريحات تلفزيونية: وكيل لاعبين ضحك عليا سألته هل توقيعي للأكاديمية الكاميرونية سيضر الزمالك أم لا؟ وكانت إجابته لا.

أضاف حسام أشرف : كان حلمي الانتقال لأكبر أندية البرتغال مثل بورتو لكن العرض البرتغالي تقدم بالفعل للزمالك ومعي الفاكس على سبيل الإعارة مع نية الشراء النهائي مقابل 400 ألف يورو.

استطرد حسام أشرف: أكدت للوكيل المصري أنني لن أرحل إلا بعد موافقة نادي الزمالك ولم يكن لدي أي رغبة في ضرر القلعة البيضاء وكنت أريد الإحتراف من بوابة النادي الأبيض.

واختتم حسام أشرف حديثه قائلا : النادي الكاميروني رغم عدم امتلاكه أي عقود إلا أنه عن طريق شات الواتس آب استطاع أن يلجأ للمحكمة الرياضية الدولية.

الزمالك موقوف فترتين قيد بـ فرمان الفيفا

يذكر أن حسين لبيب رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة نادى الزمالك قال إن باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأبيض يريد البقاء لثلاث مواسم مقبلة مؤكدا أن الفرنسي مدرب ناجح والدليل على ذلك حصده للبطولات.

أضاف في تصريحات تلفزيونية:" ناس بتقول كارتيرون هيهرب لكن انا باقول أننا حاليا بنراجع معاه العقود لتجديد تعاقده لثلاث سنوات، وهو عايز يقعد"، متابعا:" وجود 4 حراس كبار يخلق المشاكل داخل الفريق، ولذلك قررنا رحيل اثنين منهم".

وواصل لبيب:"حرام اللي بيحصل فينا، لجنة الزمالك تواصل محاولاتها لحل الأزمات، أنا زهقت بسبب الشتائم التي توجه إلى اللجنة والزمالك موقوف عن القيد لفترتين ، وغير قادرين على قيد الصفقات الجديدة حتى الآن".

وتابع : الزمالك موقوف عن القيد فترتين بسبب أزمة التعاقد مع اللاعب حسام أشرف رغم تعاقده مع نادي كاميروني،..كانت علينا غرامة بقيمة 4 ملايين دولار تم تخفيضها إلى 200 ألف دولار، لكن هناك حق قانوني في فيفا، قضى بـ إيقافنا عن القيد.

وتحدث لبيب عن أزمة أسامة نبيه قائلا: أنا بحب أسامة نبيه وكل حاجة بس أنا "محدش هيلوي دراعي".. الخلاف معاه إنه عايز مكافأة خاصة تم رصدها للاعبين بس".

كان أسامة نبيه المدرب العام بنادى الزمالك أصدر بياناً عبر صفحته الرسمية على فيس بوك أعلن خلاله الاستقالة من منصبه،

وجاء نص البيان كالتالى :"جماهير نادى الزمالك العظيمه يعلم الله انى حاولت كثيرا أن أقوم بحل مشاكل الفريق وتواصلت أكثر من مرة مع مجلس إدارة الزمالك من أجل كيان نادى الزمالك ولم يتم حل المشاكل .

ويضيف مدرب الزمالك : "كما أننى أشعر باستياء كبير بسبب سوء إدارة ملف الكرة داخل الفريق كما أننا لم نحصل على مستحقاتنا كذلك الجهاز الطبى والإدارى أيضا لم يحصلوا على مستحقاتهم منذ فتره ولم نتكلم احتراما لجماهير الزمالك واحتراما لنادى الزمالك الذى قدم لنا الكثير ولازال يقدم لنا .

وأكمل :"لكن ما يحدث داخل نادى الزمالك من المسئولين عن إدارة ملف الكوره شىء غير مقبول وكنت اسعى جاهدا لحل المشاكل التى نواجهها من أجل كيان نادى الزمالك و جماهيره العظيمة .

وتابع :" هناك مشاكل مالية كبيرة داخل الفريق ومستحقات متأخرة للاعبين والجهاز الطبى والإدارى والفنى مع العلم أن الجهاز الأجنبي قد حصل على كافة مستحقاته وهناك عدم مساواة بيننا وهذا يجعل هناك مشاكل .

وأكمل :"وسوف يتم عقد جلسة اليوم مع رئيس نادى الزمالك واللاعبين من أجل حل هذه المشاكل .كما أننى على استعداد تام التنازل على الشرط الجزائر فى عقدى وهو شهرين والجميع يعلم مدى حبى واعتزازى بأننى ابن من أبناء نادى الزمالك ولكن هناك العديد من المشاكل يجب حلها من أجل لم شمل الفريق والتركيز فيما هو قادم كما أن المسئولين عن ملف الكرة داخل الفريق لم يقوموا بحل مشاكل الفريق وأكون أنا دائما فى مواجهة مع اللاعبين.