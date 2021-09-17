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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد بيومي : الزمالك فى خطر بسبب الديون والفيفا

حسين - لبيب
حسين - لبيب

أكد محمد بيومي خبير اللوائح والقوانين الرياضية أن نادى الزمالك فى خطر بسبب الاتحاد الدولى لكرة القدم “ الفيفا " والديون المتراكمة عليه.

 

قال محمد بيومي خبير اللوائح والقوانين الرياضية عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”: الزمالك لم يكسب أي قضية رفعت ضده في الفيفا والواقع كل هذه القضايا كان يجب أن يكسبها الزمالك ويحصل على تعويض جهل وسوء إدارة.

 

الزمالك فى خطر 

 

أضاف محمد بيومي خبير اللوائح والقوانين الرياضية : لقد قلت الزمالك في خطر وأقول الزمالك مازال في خطر.

 

استطرد محمد بيومي خبير اللوائح والقوانين الرياضية: الخطر من الفيفا بسبب الديون المتراكمة عليهم من سنوات نتيجة الأحكام الصادرة ضدهم من سنوات نتيجة خسارة كل القضايا المرفوعة ضدهم.

 

يذكر أن حسين لبيب رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة نادى الزمالك قال إن باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأبيض يريد البقاء لثلاث مواسم مقبلة مؤكدا أن الفرنسي مدرب ناجح والدليل على ذلك حصده للبطولات.

 

أضاف في تصريحات تلفزيونية:" ناس بتقول كارتيرون هيهرب لكن انا باقول أننا حاليا بنراجع معاه العقود لتجديد تعاقده لثلاث سنوات، وهو عايز يقعد"، متابعا:" وجود 4 حراس كبار يخلق المشاكل داخل الفريق، ولذلك قررنا رحيل اثنين منهم".

 

وواصل لبيب:"حرام اللي بيحصل فينا، لجنة الزمالك تواصل محاولاتها لحل الأزمات، أنا زهقت بسبب الشتائم التي توجه إلى اللجنة والزمالك موقوف عن القيد لفترتين ، وغير قادرين على قيد الصفقات الجديدة حتى الآن".

 

وتابع : الزمالك موقوف عن القيد فترتين بسبب أزمة التعاقد مع اللاعب حسام أشرف رغم تعاقده مع نادي كاميروني،..كانت علينا غرامة بقيمة 4 ملايين دولار تم تخفيضها إلى 200 ألف دولار، لكن هناك حق قانوني في فيفا، قضى بـ إيقافنا عن القيد.

 

وتحدث لبيب عن أزمة أسامة نبيه قائلا: أنا بحب أسامة نبيه وكل حاجة بس أنا "محدش هيلوي دراعي".. الخلاف معاه إنه عايز مكافأة خاصة تم رصدها للاعبين بس".

 

كان أسامة نبيه المدرب العام بنادى الزمالك أصدر بياناً عبر صفحته الرسمية على فيس بوك أعلن خلاله الاستقالة من منصبه، 

 

وجاء نص البيان كالتالى :"جماهير نادى الزمالك العظيمه يعلم الله انى حاولت كثيرا أن أقوم بحل مشاكل الفريق وتواصلت أكثر من مره مع مجلس إدارة الزمالك من أجل كيان نادى الزمالك ولم يتم حل المشاكل .

 

ويضيف مدرب الزمالك : "كما أننى أشعر باستياء كبير بسبب سوء إدارة ملف الكرة داخل الفريق كما أننا  لم نحصل على مستحقاتنا كذلك الجهاز الطبى والإدارى أيضا لم يحصلوا على مستحقاتهم  منذ فتره ولم نتكلم احتراما لجماهير الزمالك واحتراما لنادى الزمالك الذى قدم لنا الكثير ولازال يقدم لنا . 

 

وأكمل :"لكن ما يحدث داخل نادى الزمالك من المسئولين عن  إدارة ملف الكوره شىء غير مقبول وكنت اسعى جاهدا  لحل المشاكل التى نواجهها من أجل كيان نادى الزمالك و جماهيره العظيمة . 

 

وتابع :" هناك مشاكل مالية  كبيرة داخل الفريق ومستحقات متأخرة للاعبين والجهاز الطبى والإدارى والفنى مع العلم أن الجهاز الأجنبي قد حصل على كافة مستحقاته وهناك عدم مساواة بيننا وهذا يجعل هناك مشاكل . 

 

وأكمل :"وسوف يتم عقد جلسة اليوم مع رئيس نادى الزمالك واللاعبين من أجل حل هذه المشاكل .كما أننى على استعداد تام  التنازل على الشرط الجزائر فى عقدى وهو شهرين والجميع يعلم مدى حبى واعتزازى بأننى ابن من أبناء نادى الزمالك ولكن هناك العديد من المشاكل يجب حلها من أجل لم شمل الفريق والتركيز فيما هو قادم كما أن المسئولين عن ملف الكرة داخل الفريق لم يقوموا بحل مشاكل الفريق وأكون أنا دائما فى مواجهة مع اللاعبين.

 

 

 

 

 


 


 

محمد بيومي الفيفا الزمالك حسين لبيب باتريس كارتيرون حسام أشرف اسامه نبيه

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