أخبار الزمالك| مرتضى منصور يفتح النار على حسين لبيب وميدو.. رسالة لـ رئيس الاتحاد السكندري.. كارتيرون يخصص فقرة تأهيلية للاعبين

نشر موقع “صدى البلد” الإخباري، على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار المهمة، حول ما يدور عن نادي الزمالك سواء على الساحة المحلية أو الإفريقية.

الزمالك يواصل تدريباته مساء السبت

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريباته، غدا السبت، في الخامسة مساء، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي.

مرتضى منصور يفتح النار علي حسين لبيب وميدو: رئيس لجنة الخراب والفتي الهارب

أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، عن نشر فيديو مساء اليوم، وذلك من خلال منشور نشره عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك".



مران الزمالك.. كارتيرون يخصص فقرة تأهيلية للاعبين

خصص الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون فقرة تأهيلية خاصة للاعبين خلال التدريبات مساء اليوم الجمعة بملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي.



لأول مرة عقب العودة.. النقاز ينتظم في مران الزمالك

انتظم التونسي حمدي النقاز الظهير الأيمن المنضم حديثا للفريق الأول بنادي الزمالك، في التدريبات مساء اليوم الجمعة على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء، وذلك للمرة الأولى له عقب انضمامه لصفوف الفريق بشكل رسمي.



شيكابالا يوجه الشكر لرابطة نادي الزمالك بالإمارات

حرص محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، علي توجيه الشكر إلي رابطة محبي نادي الزمالك في الإمارات.



بعد إصابته بـ كورونا.. لجنة الزمالك توجه رسالة لـ رئيس الاتحاد السكندري

أعربت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، عن أمنياتها بخالص الشفاء لـ محمد مصيلحي، رئيس نادي الاتحاد السكندري، وأن يعود سريعا لناديه وللجمهور.