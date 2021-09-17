الزمالك يواصل تدريباته مساء السبت

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريباته، غدا السبت، في الخامسة مساء، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي.

ونفَّذ لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك والجهاز الفني، ممرا شرفيا؛ لاستقبال حمدي النقاز، وسيف الدين الجزيرى، وحمزة المثلوثى، لاعبو الفريق، بجانب حارس المرمى محمد أبو جبل؛ وذلك خلال مران اليوم الجمعة، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، بمقر القلعة البيضاء.

وخاض محمد أبو جبل ومحمد عواد والسيد عطية ومحمد نديم، حراس مرمى فريق الزمالك، تدريبات قوية، مساء اليوم، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، حيث ركَّز مدربهم “أوليفيرا” على أمور فنية خاصة، منها التعامل مع التسديد من داخل منطقة الجزاء بكل دقة، وكذلك الكرات القادمة من الأطراف.

وحرص أبو جبل وعواد حارسا الفريق، على توجيه النصائح للثنائي الشاب عطية ونديم خلال التدريبات.

ويستعد الفريق لمواجهة أسوان في الدور قبل النهائي من بطولة كأس مصر.