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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أخبار الزمالك| نص استقالة أسامة نبيه.. تمرد وغضب اللاعبين.. وغياب شيكابالا

الزمالك
الزمالك

نشر موقع “صدى البلد” الإخباري، على مدار الساعات الماضية، العديد من الأخبار المهمة حول ما يدور عن نادي الزمالك سواء على الساحة المحلية أو الإفريقية.

-لم نحصل على مستحقاتنا.. نص استقالة أسامة نبيه من منصبه في الزمالك

أصدر أسامة نبيه المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بيانا يعلن خلاله قراره بالاستقالة في ظل المشاكل التي يعاني منها النادي في الفترة الحالية .

-اجتماع ممتد للجنة لبيب بنادي الزمالك

 تعقد الآن اللجنة المكلفة بإدارة شئون نادي الزمالك اجتماعا ممتدا ، من أجل السيطرة على الوضع الطارئ بالجهاز الفني والإداري بفريق الكرة الأول . 

-غياب شيكابالا.. كواليس جلسة لبيب مع لاعبي الزمالك

عقد لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة النادي اليوم من أجل مطالبته بحل جميع الأزمات التي يمر بها الفريق في الفترة الحالية قبل انطلاق الموسم الجديد في ظل وجود أكثر من شكوى من اللاعبين لأسباب مختلفة.

-الزمالك يجدد عقود علاء ونيمار وزكي

 وقع ثلاثي شباب الزمالك حمدي علاء وسيد عبدالله نيمار وأحمد زكي على عقود التجديد مع النادي بعد تصعيدهم لصفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في الفترة الماضية.

-كارتيرون يلغي مران الزمالك لهذا السبب

ألغى الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريب اليوم، بسبب الجلسة التي عقدها اللاعبون مع مجلس الإدارة مساء اليوم للحديث عن بعض الأزمات الخاصة بفريق الكرة لحلها في الفترة الحالية. 

-تمرد ومطالبات .. 3 أسباب وراء غضب لاعبي الزمالك من "حسين لبيب" .. تفاصيل

حالة من التمرد يعيشها لاعبوا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على الرغم من نشوة الفوز بالدوري المصري الممتاز بعد غياب خمس سنوات عن خزائن القلعة البيضاء.

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