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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

اجتماع ممتد للجنة لبيب بنادي الزمالك

صدى البلد

 تعقد الآن اللجنة المكلفة بإدارة شئون نادي الزمالك اجتماعا ممتدا ، من أجل السيطرة على الوضع الطارئ بالجهاز الفني والإداري بفريق الكرة الأول . 

حيث سيطرت حالة من الفوضي والانفلات خلال الساعات القليلة الماضية ، خاصة بعد إعلان أسامة نبيه المدرب العام بتقديم استقالته في ظل المشاكل التي يعاني منها النادي في الفترة الحالية. 

وكد مصدر مطلع داخل نادي الزمالك أن اجتماع لجنة الزمالك مستمر حتي الآن منذ بدء الاجتماع لأكثر من ثلاثة ساعات ولم يتم الانتهاء أو التوجه إلي ملعب الفريق الأول لكرة القدم . 

و أصدر أسامة نبيه المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بيانا يعلن خلاله قراره بالاستقاله في ظل المشاكل التي يعاني منها النادي في الفترة الحالية وجاء نص البيان كالتالي:

 "جماهير نادى الزمالك العظيمه يعلم الله انى حاولت كثيرا أن أقوم بحل مشاكل الفريق وتواصلت أكثر من مرة مع مجلس إدارة الزمالك من أجل كيان نادى الزمالك ولم يتم حل المشاكل، كما أننى أشعر باستياء كبير بسبب سوء إدارة ملف الكره داخل الفريق كما أننا لم نحصل على مستحقاتنا كذلك الجهاز الطبى والإدارى أيضا لم يحصلوا على مستحقاتهم منذ فتره ولم نتكلم احتراما لجماهير الزمالك و احتراما لنادى الزمالك الذى قدم لنا الكثير ولازال يقدم لنا". 

وأضاف :" ما يحدث داخل نادى الزمالك من المسئولين عن إدارة ملف الكرة شىء غير مقبول، وكنت اسعى جاهدا لحل المشاكل التى نواجهها من أجل كيان نادى الزمالك و جماهيره العظيمة، وهناك مشاكل مالية كثيرة داخل الفريق ومستحقات متأخرة للاعبين و للجهاز الطبى و الإدارى و الفنى مع العلم أن الجهاز الأجنبى قد حصل على كافة مستحقاته وهناك عدم مساواة بيننا وهذا يجعل هناك مشاكل . 

وقال :" سوف يتم عقد جلسة اليوم مع رئيس نادى الزمالك و اللاعبين من أجل حل هذه المشاكل، كما أننى على استعداد تام التنازل على الشرط الجزائر فى عقدى وهو شهرين، والجميع يعلم مدى حبى و اعتزازى بأننى ابن من ابناء نادى الزمالك ولكن هناك العديد من المشاكل يجب حلها من أجل لم شمل الفريق والتركيز فى ما هو قادم . 

وأضاف :" أن المسئولين عن ملف الكرة داخل الفريق لم يقوموا بحل مشاكل الفريق وأكون انا دائما فى مواجهة مع اللاعبين، لذا وجب عليا التقدم باستقالتي احتراما لنفسي وللاعبين ولجماهير نادى الزمالك لعدم قدرتي علي ايجاد حلول من قبل الإدارة.

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