الزمالك يجدد عقود علاء ونيمار وزكي

وقع ثلاثي شباب الزمالك حمدي علاء وسيد عبدالله نيمار وأحمد زكي على عقود التجديد مع النادي بعد تصعيدهم لصفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في الفترة الماضية.

ووقع أحمد زكي الظهير الأيسر وسيد عبدالله نيمار الجناح الهجومي على عقود لمدة 4 سنوات قادمة ، بينما وقع حمدي علاء لاعب الوسط لمدة 3 سنوات.

وقام الثلاثي بالتوقيع في حضور حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك ومحمد الأتربي نائب رئيس اللجنة ، والدكتور حسين السمري المدير التنفيذي للنادي عضو اللجنة وحسين السيد عضو اللجنة وفاروق جعفر المستشار الفني للإدارة.