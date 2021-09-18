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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

حالته خطر.. هاشتاج انقذوا ياسين يتصدر تويتر بعد إصابته بضمور العضلات

صدى البلد

دشن رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج “#انقذوا_ياسين”، وذلك بعد إستضافة طفل يدعي ياسين قى برنامج الاعلامي عمرو الليثي على شبة قنوات الحياة، والطفل مصاب بمرض ضمور العضلات.


وجاءت تغريدات رواد تويتر كالتالي:"ياسين حالته خطرة بعد اصابتة بمرض نادر بيهدده بالموت كل لحظة بيعيشها بدون علاج #انقذوا_ياسين".

 

وأضاف اخر:"#انقذوا_ياسين قال تعالي (وما انفقتم من شيء فالله يخلفه وهو خير الرازقين ) ..ربنا يشفيك يا حبيبي".


وعلق اخر:"#انقذوا_ياسين نظرتك قتلتني ياحبيبي يارب بإسمك الاعظم ياشافي ياودود ياودود ياذا العرش المجيد يافعال لما تريد اشفه شفاء لا يغادر سقما يارب العالمين".


وعبر اخر"ياسين طفل صغير عمرة 7 سنوات كان نفسة يعيش زى باقى الاطفال اللى فى سنة لكن يشاء القدر ان حياته ربنا يشفيك اتبرعوا لياسين".

ويعرض برنامج واحد من الناس للإعلامي عمرو الليثي،إعادة لحلقة الفنان الكبير سيد رجب، في حوار خاص يكشف تفاصيل مسيرته المهنية ، ويحكي فيها عن أصعب وأهم كواليس شخصية بدر في مسلسل «لعبة نيوتن» والمشاركة الثانية مع النجمة مني زكي بعد مسلسل آسيا، ومشاركته بمسلسل موسي مع محمد رمضان ومسلسل كل ما نفترق مع ريهام حجاج وأبرز أدواره مع النجمة سوسن بدر.

التواصل الاجتماعي عمرو الليثي الموت ياسين انقذوا ياسين رمضان برنامج

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