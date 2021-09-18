أبرز تصريحات سمية الخشاب مع أبلة فاهيتا.. الكورونا أحلى حاجة حصلتلى فى حياتى.. وتصدم جمهورها بعدد أزواجها

حلت الفنانة سمية الخشاب اليوم الجمعة ضيفة ببرنامج أبلة فاهيتا والمذاع عبر فضائية اون اى .



رقم صادم.. الفنانة سمية الخشاب تكشف عن عدد أزواجها

وقالت "الخشاب" خلال استضافتها ببرنامج أبلة فاهيتا والمذاع عبر فضائيةONE، أن أسمها الحقيقى سمية سعيد السيد الخشاب مواليد 20 اكتوبر من برج الميزان ولم تكشف عن عمرها وعقبت " العمر مجرد رقم الأيام الحلوة اللى بنعشها هى دى عمرنا الحقيقى".



وأشارت إلى أن اسماء دلعها هو سوكا، سوسو، لافتة إلى أنها تزوجت 5 مرات معقبة " 5 فى وش العدو " ، موضحة أن وزنها 61 كيلو .



شاطرة فى كل حاجة .. سمية الخشاب تكشف عن طبيعة مواهبها

وقالت "الخشاب" أن أهم الملصقات بغرفتها فى فترة طفولتها كانت لمحمد منير ، ميادة الحناوى ، لافتة إلى انها ماهرة فى كافة الأشياء معقبة " أنا شاطرة فى كل حاجة " .



ولفتت إلى أنها تطبخ منذ طفولتها بالاضافة لمهارتها فى وضع مستحضرات التجميل " الماكياج " بالاضافة لتصفيف الشعر ، والغناء ، وحياكة الملابس .



أحلى حاجة حصلتلى .. سمية الخشاب تكشف سر انجذابها لـ كورونا



وأكدت "الخشاب" أن فترة كورونا من أجمل الأشياء التى حدثت فى حياتها معقبة " اتعلمت حاجات كتيرة جدا فى فترة الكورونا واستفدت من قعدتى فى البيت وخدت كورسات واهتميت بالسوشيال ميديا "



ولفتت إلى أنها أخذت كورسات اللغة الانجليزية ، التنمية البشرية ، التغذية ، وقامت بتطوير مهارتها فى عدة مجالات .

سمية الخشاب تضرب أبنه أبلة فاهيتا على الهواء

وخضعت "الخشاب" لاختبار من كارو ابنة ابلة فاهيتا وكان باللغة الانجليزية يعتمد على نطق الكلمات بطريقة صحيحة ثم ترجمتها إلى العربية.



ودخلت " الخشاب “ فى نوبة من الضحك المتواصل عند قرائتها لبعض الكلمات الانجليزية الصعبة وانتهى بها الأمر قائلة : أنا مش عايزة أكمل اللعبة وفاجئت كارو ابنه الأبلة فاهيتا بضربها ب جهاز الهاتف المحمول “ الآيباد “أعلى مقدمة رأسها كنوع من التوبيخ على اسئلة الاختبار الصعب قائلة ” انا هديكى على دماغك بالايباد ” .



يكش تولعى.. سمية الخشاب تنفعل على الهواء لهذا السبب

واختبرت كارو ابنة ابلة فاهيتا سمية الخشاب عن طريق طرح أسئلة معلومات عامة وفى حال اجتيازها تتناول الخشاب قطعة من حلوى المارشيمللو أما فى حال فشلها فى الاجابات تتناول ضعف هذه الكمية .

وفاجئت الخشاب جمهورها بانفعالها على الهواء موجهة حديثها لكارو ابنه أبلة فاهيتا قائلة : يكش تولعى انا مبحبش الحلويات ومش هاكلها لانى مبحبهاش هاتيلى طرشى أحسن " .

وروجت الفنانة سمية الخشاب، لحلقتها مع أبلة فاهيتا في برنامج “لايف من الدوبلكس”، والذي يعرض عبر فضائية ON في تمام الساعة الحادية عشر مساءً.



ونشرت سمية الخشاب، صورة من كواليس الحلقة عبر موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، وعلقت قائلة:” استنوني انهاردا انا والأرشانة صحبتي فاهيتا في حلقة خفيفة كلها ضحك ولعب ورقص 💋الساعه ١١:٣٠ مساءاً علي On TV”.



وشاركت سمية الخشاب، في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل موسى بطولة الفنان محمد رمضان، سيد رجب، عبير صبرى، رياض الخولى، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق، تارا عماد، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة سينرجي.