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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بتكسف .. بطلة مسرحية " هالة حبيبتي " تكشف سر غيابها عن الساحة الفنية | شاهد

الفنانة رانيا عاطف
الفنانة رانيا عاطف

قالت الفنانة رانيا عاطف " ، بطلة مسرحية " هالة حبيبتي " : إن الأجواء الفنية اختلفت كثيرا عن زمان ، متابعة : " أستاذ فؤاد المهندس كان مشهور بالإلتزام والنظام .. وللأسف زمان أفضل وكان فيه نقاد كبار في الفن " .

وتابعت الفنانة رانيا عاطف ، خلال لقائها لـ برنامج " صباح البلد " ، والمذاع على فضائية "صدى البلد " : لما كان بيجيلنا ناقد فني المسرح كنا بنعمله حساب ، وبنعرض أدوارنا وكأنها اول يوم لينا ، ولما كان بيبقي في حاجة سلبية بتتقال عشان نحسنها " .

وأشارت " عاطف " إلى أن السوشيال ميديا أصبحت تنتقد الأشخاص لذاتها ، وليس لتحسين أدائه ، مثل التنمر على اللبس والسلوكيات ، والتي تحولت لحروب وطاقة سلبية .

ولفتت " عاطف " إلى أن السعادة أيام زمان كانت ترتكز على مشاركة البهجة بين الحاضرين ، دون الالتفات لنقلها للآخرين ، معقبة : " كنا ننبسط لبعض بس ومبقاش فيه خصوصية " .

وتابعت : أنا كلاسيكية وكنت بحب أيام زمان ، وأخر دور اتعرض عليا كان في مسلسل " ليالي الحلمية " ، وحسيت إني مش هفضل في نفس المستوى ، لأني مش جريئة عشان بكسف أبص في وش البطل . 

هالة حبيبتي بطلة مسرحية هالة حبيبتي الفنانة رانيا عاطف بطلة مسرحية هالة حبيبتي برنامج صباح البلد توك شو

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