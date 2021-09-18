عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

شرط واحد لدخول الطلاب حرم جامعة القاهرة

رئيس جامعة القاهرة
رئيس جامعة القاهرة

شدد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة ، علي سرعة حصول كافة الطلاب على لقاح كورونا .

 

وقال الدكتور الخشت، عبر صفحته الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك ”: "أناشد بناتي وأبنائي الطلاب بسرعة الحصول على اللقاح ضد كورونا بمنافذ وعيادات التطعيم بالجامعة، حفاظا عليهم وعلى أسرهم والمخالطين لهم.


وتابع قائلا: أبنائي بناتي الطلاب .. التطعيم ضروري، وجائحة كورونا بالغة الخطورة.. أحذركم من الموجة الجديدة للجائحة فإن الأمر جاد وخطير.


وأكد رئيس جامعة القاهرة ، عبر صفحته الرسمية علي عدم دخول الحرم الجامعي مع بداية العام الدراسي الجديد إلا للمطعمين فقط.

 

ااا
ااا


ونوه بأنه توجد 17 عيادة داخل الحرم الجامعي وخارجه لتطعيم الطلاب ، وتبدأ هذه العيادات عملها من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا في كليات: الحقوق، والتجارة، والآداب، وسياسة واقتصاد، ودار العلوم، والآثار، والعلوم، والتخطيط الإقليمي والعمراني، ورياض الأطفال، والعلاج الطبيعي، والحاسبات والذكاء الاصطناعي، والهندسة، والزراعة، والطب البيطري، والطب البشرى، والصيدلة، وطب الأسنان. 


ويسجل طلاب جامعة القاهرة ممن لم يتلقوا اللقاح حتى الآن على موقع وزارة الصحة المخصص لتلقي اللقاح egcovac.mohp.gov.eg 
ثم يختار الطالب محافظة القاهرة كمقر للتطعيم، ثم الاحتفاظ بالرسالة المكونة من 20 رقما، والتوجه بعدها إلى عيادات الكليات المخصصة لذلك.


وفي حالة تعذر الطالب التسجيل على الموقع لأي سبب يتم التوجه مباشرة إلى أي من العيادات المخصصة لتطعيم الطلاب مع أصل وصورة بطاقة الرقم القومي والكارنية الجامعي وسيتم التسجيل له وتطعيمه.

جامعة القاهرة رئيس جامعة القاهرة الخشت الدكتور محمد عثمان الخشت لقاح كورونا الطلاب

ترشيحاتنا

شعراوى: منع الحرق المكشوف للقمامة وتشجيع الشباب لإقامة مشروعات لكبس قش الأرز

لبنان .. وزير البيئة يوجه طلبا عاجلا لإدارة مرفأ بيروت قبل الشتاء

شرط واحد لدخول الطلاب حرم جامعة القاهرة

منظمة الصحة العالمية: مخاوف من متحورات كورونا في أفريقيا

بعد تطعيم 3 ملايين.. الإسرائيليون يعارضون أخذ جرعة ثالثة من لقاح كورونا لهذا السبب

تقرير التنمية البشرية في مصر 2021 يكشف إنجازات تطوير التعليم حتى الآن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تركي آل الشيخ يتبنى صفقة من العيار الثقيل بطلها باريس سان جيرمان

ضيقت عليها.. والد فتاة سيتي ستارز يكشف سبب انتحارها

أرجو عدم الزج باسمي.. تركي آل الشيخ يرد على رئيس نادى الزمالك

موجة ارتفاع جديدة .. الأرصاد تكشف عن طقس الأيام المقبلة

الحكومة تصرف رواتب الموظفين عن شهر سبتمبر .. الثلاثاء

رجع بدري وضبطنى مع عشيقي.. اعترافات خطيرة للمتهمة بمحاولة قتل زوجها بـ 14 طعنة

بعد قليل.. أولى جلسات محاكمة طبيبين وموظف في واقعة "السجود للكلب"

تحطيم المحال التجارية في البحيرة.. الأجهزة الأمنية توضح حقيقة الفيديو المتداول عبر الفيسبوك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد وفاته.. شاهد أول صورة لوالد جيهان نصر ووالدتها

صور جديدة من حفل عمرو دياب الأخير بالتجمع الخامس

حفل العودة.. عفاف راضي تتألق في ليلة حب الراحل بليغ حمدي.. صور

فقد أمعاؤه الدقيقة والغليظة.. طفل في حالة خطيرة بسبب تريند قاتل على TikTok

فيديو

ظاهرة حيّرت الأطباء.. سيدة صينية لم تنم طوال حياتها

إسلام 18 أمريكيا على يديه.. رحلة الشيخ محمود الحصري

فيديو جراف| مفيش فلوس.. حسين لبيب يكشف عن مشاكل الزمالك المزمنة

فيديو جراف.. ضرب وشتيمة.. شاب يتحرش بفتاة في وسط البلد |ما القصة

المزيد

ساحة رأي

مصطفى الشيمى يكتب: باب خشب

أحمد أبو علي يكتب: تصدير المقاولات.. متي تدخل مصر هذا المجال

كواعب أحمد البراهمي تكتب: الديانات

د. أحمد البدوي سالم يكتب: دور الحوكمة في الحد من الفساد

رمضان البيه يكتب: العقائد في الإسلام (1)

طلعت القاضي يكتب: مبادرة «الأزهري» ومجلس حكماء رياضي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: ملمح حول المخابرات الباكستانية

كريمة أبو العينين

حقوق الإنسان بالأمريكانى

هويدا دويدار

سلطة الإرهاب الجديدة

أحمد فرغلى رضوان

30 مارس.. اختبار سينمائي للذكاء!

محمد أرسلان

مصر دولة يُشار لها بالبنان

مروة لطفي

نظرة لضحايا الزهايمر..

بهجت العبيدي

العائدون من الموت.. بماذا أحسوا وماذا شاهدوا؟!

د. جهاد عودة

جيوبلوتكس الفوضى وتجديد لطلبان: «إشكالية استثمار الموارد الطلبانية»

اﻟﻤﺰﻳﺪ