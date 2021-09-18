شرط واحد لدخول الطلاب حرم جامعة القاهرة

شدد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة ، علي سرعة حصول كافة الطلاب على لقاح كورونا .

وقال الدكتور الخشت، عبر صفحته الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك ”: "أناشد بناتي وأبنائي الطلاب بسرعة الحصول على اللقاح ضد كورونا بمنافذ وعيادات التطعيم بالجامعة، حفاظا عليهم وعلى أسرهم والمخالطين لهم.



وتابع قائلا: أبنائي بناتي الطلاب .. التطعيم ضروري، وجائحة كورونا بالغة الخطورة.. أحذركم من الموجة الجديدة للجائحة فإن الأمر جاد وخطير.



وأكد رئيس جامعة القاهرة ، عبر صفحته الرسمية علي عدم دخول الحرم الجامعي مع بداية العام الدراسي الجديد إلا للمطعمين فقط.

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ونوه بأنه توجد 17 عيادة داخل الحرم الجامعي وخارجه لتطعيم الطلاب ، وتبدأ هذه العيادات عملها من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا في كليات: الحقوق، والتجارة، والآداب، وسياسة واقتصاد، ودار العلوم، والآثار، والعلوم، والتخطيط الإقليمي والعمراني، ورياض الأطفال، والعلاج الطبيعي، والحاسبات والذكاء الاصطناعي، والهندسة، والزراعة، والطب البيطري، والطب البشرى، والصيدلة، وطب الأسنان.



ويسجل طلاب جامعة القاهرة ممن لم يتلقوا اللقاح حتى الآن على موقع وزارة الصحة المخصص لتلقي اللقاح egcovac.mohp.gov.eg

ثم يختار الطالب محافظة القاهرة كمقر للتطعيم، ثم الاحتفاظ بالرسالة المكونة من 20 رقما، والتوجه بعدها إلى عيادات الكليات المخصصة لذلك.



وفي حالة تعذر الطالب التسجيل على الموقع لأي سبب يتم التوجه مباشرة إلى أي من العيادات المخصصة لتطعيم الطلاب مع أصل وصورة بطاقة الرقم القومي والكارنية الجامعي وسيتم التسجيل له وتطعيمه.