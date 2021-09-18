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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

جهاز مدينة بدر: 3 أكتوبر فتح باب الترشح لعضوية مجلس أمناء المدينة

صدى البلد

أعلن المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، فتح باب الترشح لعضوية مجلس أمناء المدينة لمدة عامين  2022 و2023، على أن يتم سحب استمارة التقدم من مقر الجهاز والتقديم خلال الفترة من يوم الأحد 3/10/2021، وحتى يوم الأحد 17/10/2021، مشيراً إلى أن مدة الدورة عامين تنتهى فى نهاية عام 2023 .

وأوضح “مندور”، أنه يشترط في المتقدم لعضوية مجلس أمناء المدينة، التمتع بالجنسية المصرية ومن أبوين مصريين، وأن يكون محل الإقامة بالمدينة مثبتا ببطاقة الرقم القومى، ولا يقل سن المتقدم عن 21 عاما، وأن يكون المتقدم حاصلاً على مؤهل مناسب "متوسط" على الأقل، وألا يكون من العاملين بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أو أحد أجهزتها التابعة، وألا يكون سبق له المشاركة في مجلس الأمناء لمدة دورتين مباشرة قبل دورة الترشح، بجانب تقديم صحيفة حالة جنائية حديثة خالية من أى أحكام، وتأدية الخدمة العسكرية قدوة حسنة، أو الإعفاء منها بالنسبة للذكور .

كما أكد رئيس الجهاز، أنه لن يتم النظر في الطلبات التى تقدم بعد المواعيد المحددة للترشح أو الطلبات غير المستوفاة للشروط المشار إليها، حيث يشترط أيضاً بجانب ما سبق إرفاق  3 صور فوتوغرافية شخصية، وصور المرفقات بالطلب للمتقدم، بالإضافة للسيرة الذاتية، والرؤية المستقبلية لزيادة معدلات التنمية بالقطاعات المختلفة بالمدينة.
 

المجتمعات العمرانية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة جهاز مدينة بدر الرؤية المستقبلية القطاعات المختلفة

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