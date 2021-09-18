مش الخدامة اللى ماما جابتهاله.. سميرة الخشاب توجه تحذيرا للرجال

حلت الفنانة سمية الخشاب، أمس الجمعة 17 سبتمبر، ضيفة ببرنامج أبلة فاهيتا والمذاع عبر فضائية أون اى.

وأكدت سمية الخشاب، خلال استضافتها ببرنامج أبلة فاهيتا والمذاع عبر فضائية ONE، أن المرأة ليست خادمة للرجل، قائلة: «الست مش الخدامة اللى ماما جابتهاله»، كما أعربت أيضًا عن إعجابها بأغاني مهرجانات حمو بيكا.

وأوضحت "الخشاب" خلال استضافتها ببرنامج أبلة فاهيتا والمذاع عبر فضائيةONE، أن اسمها الحقيقى سمية سعيد السيد الخشاب مواليد 20 أكتوبر من برج الميزان ولم تكشف عن عمرها، مضيفة: " العمر مجرد رقم الأيام الحلوة اللى بنعشها هى دى عمرنا الحقيقى".

وأشارت إلى أن أسماء دلعها هي سوكا، وسوسو، مؤكدة أنها تزوجت 5 مرات، معقبة: " 5 فى وش العدو "، موضحة أن وزنها 61 كيلو .

أزمة سمية الخشاب الأخيرة

من جهة أخرى، نفت الفنانة سمية الخشاب ما تردد حول طلب نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي، التحقيق معها بسبب الصورة الغامضة التي تم نشرها عبر حسابها الخاص على موقع الصور والفيديو إنستجرام مؤخرًا.

وكتبت سمية الخشاب عبر حسابها علي "تويتر": "‏بيان للتوضيح: لم يتم التحقيق معي من قبل النقابة، برجاء من السادة الإعلاميين والصحفيين والمواقع الالكترونية توخي الدقة والحذر من الأخبار المفبركة والأكاذيب التي يصدرها حزب أعداء النجاح واللجان الإلكترونية الممنهجة وكل الشكر والتقدير لنقيبنا المحترم د/أشرف زكي 🙏🏼‎#سمية_الخشاب ".

كان الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية كشف حقيقة التحقيق مع الفنانة سمية الخشاب بسبب صورتها الأخيرة.

وقال أشرف زكي، في تصريح لـ"صدى البلد: "شاهدت الصورة، ولم أجد بها أي إشارة أو شيء خارج.. الصورة عادية للغاية".

وأضاف أشرف زكي : "لو كنت وجدت ان الصورة بها أي إيحاءات؛ لكنت بالتأكيد قمت بالتحقيق معها .. ليس هي فقط بل كل من يخطئ، النقابة لن تتهاون".

وأثار الفنانان سمية الخشاب وأحمد سعد حالة من الجدل الواسع خلال الأيام القليلة الماضية وتحديدًا عقب إعلان الأخير عن عقد قرانه من مصممة الأزياء علياء بسيونى.

تلميحات مسيئة

كانت الساحة الفنية شهدت هناك بعض التعليقات غير المباشرة من جانب سمية الخشاب وأحمد سعد حيث علق كل منهما بشكل سلبى على الآخر وهو الأمر الذى علق عليه أشرف زكى نقيب الممثلين.

وقال أشرف زكى خلال مداخلة مع الإعلامي سيد علي في برنامج "حضرة المواطن" على قناة الحدث اليوم : “بالنسبة للتراشق على السوشيال ميديا، فيه قرار طالع من الاتحاد العام للنقابات بأن أي فنان يتجاوز ضد آخر سيتم تحويله للتحقيق، وشطبه من النقابة إذا ثبتت إدانته. أنا الموضوع ده هشوفه، وسيحال فورا للتحقيق إذا كان حدث الكلام اللي أنا بسمعه دلوقت”.

واحتفل الفنان أحمد سعد منذ أيام بعقد قرانه على مصممة الأزياء علياء بسيونى في جو عائلي اقتصر على حضور الأهل وعدد من الأصدقاء متبعين الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد.