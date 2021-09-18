يكش تولعى.. سمية الخشاب تنفعل على الهواء لهذا السبب

حلت الفنانة سمية الخشاب اليوم الجمعة ضيفة ببرنامج أبلة فاهيتا والمذاع عبر فضائية اون اى .



وخضعت "الخشاب" خلال استضافتها ببرنامج أبلة فاهيتا والمذاع عبر فضائيةON E ، لاختبار من كارو ابنة ابلة فاهيتا كان عبارة عن طرح أسئلة معلومات عامة وفى حال اجتيازها تتناول الخشاب قطعة من حلوى المارشيمللو أما فى حال فشلها فى الاجابات تتناول ضعف هذه الكمية .

وفاجئت الخشاب جمهورها بانفعالها على الهواء موجهة حديثها لكارو ابنه أبلة فاهيتا قائلة : يكش تولعى انا مبحبش الحلويات ومش هاكلها لانى مبحبهاش هاتيلى طرشى أحسن " .



ولفتت إلى أنها أخذت كورسات اللغة الانجليزية ، التنمية البشرية ، التغذية ، وقامت بتطوير مهارتها فى عدة مجالات .

وأشارت إلى أن اسماء دلعها هو سوكا ، سوسو ، لافتة إلى أنها تزوجت 5 مرات معقبة " 5 فى وش العدو " ، موضحة أن وزنها 61 كيلو .



وروجت الفنانة سمية الخشاب، لحلقتها مع أبلة فاهيتا في برنامج “لايف من الدوبلكس”، والذي يعرض عبر فضائية ON في تمام الساعة الحادية عشر مساءً.



ونشرت سمية الخشاب، صورة من كواليس الحلقة عبر موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، وعلقت قائلة:” استنوني انهاردا انا والأرشانة صحبتي فاهيتا في حلقة خفيفة كلها ضحك ولعب ورقص 💋الساعه ١١:٣٠ مساءاً علي On TV”.



وشاركت سمية الخشاب، في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل موسى بطولة الفنان محمد رمضان، سيد رجب، عبير صبرى، رياض الخولى، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق، تارا عماد، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة سينرجي.



