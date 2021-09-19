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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

ما الدعاء المانع للسهو في الصلاة؟ .. الإفتاء تجيب

الدعاء المانع للسهو
الدعاء المانع للسهو فى الصلاة

ما الدعاء الذى أقوله قبل الصلاة كي لا أسهو فيها؟ سؤال ورد الى دار الإفتاء المصرية.
 

وأجاب الدكتور أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا: إنه لم يرد في الكتاب أو السنة دعاء معينا يساعد على التركيز وعدم السهو في الصلاة.

 

وأضاف أمين الفتوى، أنه يمكن للشخص أن يقول هذا الدعاء “اللهم اجعل قلبي مقبلا عليك واجعلنى لا ألاحظ إلا أنت، وأعوذ بك يارب من الشياطين، ومن خطرات الشياطين.. اللهم أعني على الخشوع فى الصلاة” وهكذا.

 

 علاج السرحان في الصلاة .. سؤال ورد للشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدر الإفتاء المصرية. وأوضح أمين الفتوى خلال البث المباشر عبر الصفحة الرسمية للدار، أن انشغال المُصلي بأفكار أو وساوس شيطانية، عادة ما تودي به إلى السهو والحرمان من الخشوع في الصلاة.

وقال إنها لو كانت هذه الوسوسة من الشيطان وليست حديث نفس، فإنها ستزول مباشرة بمجرد الاستعاذة بالله، مشيرًا إلى أنه إذا كانت الوسوسة حديث نفس فستظل تراود المصلي عن صلاته، لذا على الإنسان أن يعود نفسه على الانشغال بما يتلو من قرآن وذكر في الصلاة، ويستعين على ذلك بالتركيز وتقطيع الآيات والوقوف عند رأس كل آية، وكذلك في التسبيح بالركوع والسجود، فهذا يساعد على الخشوع، وأيضًا عدم الدخول في الصلاة وقلبه منشغل بأمر من أمور الدنيا.

وأجاب الشيخ محمد وسام عن سؤال يقول صاحبه: "تأتيني أفكار أثناء الصلاة تلهيني عنها، وتجعلني أسهو كثيرًا، وأستعيذ بالله من الشيطان، لكن تلك الأفكار تظل تراودني؟"، موضحا أنه على المُصلي أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم في حال راودته الوساوس الشيطانية، ويكمل صلاته ، ولا يلتفت لمثل هذه الوسوسة".

 

كيفية التخلص من السهو في الصلاة
 

وقال الشيخ علي فخر، مدير الحساب الشرعي بدار الإفتاء المصرية، إن هناك 4 أمور بها يستطيع الإنسان التخلص من مشكلة السهو والنسيان في الصلاة.

 

وأوضح «فخر»، خلال فتوى مسجلة له عبر صفحة دار الإفتاء، في إجابته عن سؤال: «عندما أقرأ سورة الفاتحة أثناء الصلاة، يحدث لي سهوا، وأشك فيما لو كنت نسيت قراءتها أم لا، فما حُكم نسيان قراءة سورة الفاتحة أثناء الصلاة؟»، أن علاج كل هذا يتمثل في أربعة أمور، أولها استحضار عظمة الله سبحانه وتعالى في الصلاة.

 

وأضاف: "ثانيًا أن يُحاول المُصلي التركيز فيها، وثالثًا عدم الانشغال بشواغل الدنيا، إذا ما دخل في الصلاة، ورابعًا بأن يُقبل على الله سبحانه وتعالى".
 

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علاج تكرار السهو والشك المستمر في الصلاة
 

أجاب الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لفمتي الجمهورية، وذلك خلال لقائه بالبث المباشر المذاع على صفحة دار الإفتاء عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مضمون السؤال: اسهو كثيراً فى صلاتي فماذا أفعل ؟.

 

ورد عاشور، قائلًا: عليك ان تدخل الصلاة وانت مستعد لها بان تستحضر عظمة الصلاة في قلبك وان تهتم بها وان تقبل وعليها واضعا في يقينك أنك في لقاء من نوع خاص مع رب العزة حتى تشعر بثمرتها وثوابها وفضلها.

 

وأشار الى ان من أحسن لقائه مع ربه سبحانه وتعالى في الدنيا من خلال العبادات فأداءها بخضوع وخشوع فعليه ان يتيقن ان الله سبحانه وتعالى سيقابله يوم القيامة بالرعاية والرحمة والمغفرة والفضل.

 

وقال الدكتور محمد عبدالسميع، مدير إدارة الفروع الفقهية بدار الإفتاء، إن الشخص الذي يتعرض للوسواس في الصلاة؛ صلاته صحيحة ولا تبطل.

 

وأوضح «عبدالسميع» في فيديو بثته دار الإفتاء على يوتيوب، ردًا على سؤال: هل تبطل الصلاة بكثرة الوسواس ؟ أنه أحيانًا يكون دفع الوسواس أمر غير روحي بكثرة الاستغفار والتسبيح وسائر الأذكار، لكن يكون الشخص لديه مشكلة عضوية كيميائية بحاجة إلى الطبيب.

 

وأضاف أنه يجب على هذا الشخص- بجانب عباداته وأذكاره واستحضار ذهنه في الصلاة- أن يتبع ما يملي عليه الطبيب من نصائح، مشيرًا إلى أن صلاته صحيحة ولا يجب عليه عليه إعادتها أو تكرار الصلاة بسبب وساوس نفسه أو الشيطان.

 

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