فورد تعلن بدء تصنيع نسختها الجديدة "برق" الكهربائية.. تفاصيل

تزداد المنافسة بين الشركات العالمية حول مجال تصنيع السيارات الكهربائية، التي أصبحت بمثابة انطلاقة القرن التي تشهدها مختلف الأسواق، ويرجع ذلك إلى عدة أسباب ومنها منظومة العمل الصديقة للبيئة والحد من الملوثات والانبعاثات الكربونية، إلى جانب الاتجاه ناحية التقدم التكنولوجي ومواصلة هذا المجال بالطريقة الخاصة بكل صانع.

وفي ظل هذا التطور الهائل يبدو أن فورد سوف تواصل تألقها في هذا المجال، وجاء ذلك بالتزامن مع بدء التخطيط لتصنيع نسختها الجديدة والتي تنتمي إلى فئة البيك اب، لكن مع قدرات كهربائية بالكامل تحت مسمى فريد من نوعة وهو "برق" من عائلة F150 العريقة والأكثر شهرة وسط اسطول سيارات فورد من هذه الفئة.

وبحسب موقع انسايد اي في المتخصص في مجال السيارت، فمن المقرر أن تتم عملية تصنيع تلك النسخة المميزة ذات الاداء الكهربائي بالكامل داخل ولاية ميتشجان الامريكية وبالتحديد بمصانع فورد داخل مدينة ديربورن، على أن يتم تسلميها للعملاء خلال النصف الاول من العام القادم 2022، بينما تشير بعض البيانات لوصول هذه النسخة لرقم حجز يبلغ 150 الف نسخة.

قدرات فورد F-150 Lightning "برق"

تستمد الشاحنة F-150 Lightning "برق" عزمها من محرك قوي V8 ثماني الاسطوانات، يستطيع أن ينتج 426 حصانا، بالاضافة إلى قدرات اعلى تجهيز بقوة 563 حصانا، مع حزمة بطاريات توفر مدى سير يقدر بـ 230 ميل للنسخة SR، إلى جانب مدى اعلى يصل إلى 300 ميل للبطارية الثانية، ووفقًا لموقع MOTOR 1 العالمي المتخصص في مجال اخبار السيارت فسوف تتمتع هذه الشاحنة بقوة كبيرة من ناحية التسارع والانطلاق حيث تستطيع أن تتسارع من نقطة الثبات 0 حتى تصل إلى سرعة 60 ميل أي مايقرب من 100 كيلومتر/ساعة خلال فترة زمنية تستغرق 4.4 ثانية فقط.