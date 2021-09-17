فورد تعلن عن 450 وظيفة جديدة وانطلاق إنتاج الفورد لايتنينج F-150

أعلنت شركة فورد عملاق الصناعة الأمريكية أنها أطلقت مرحلة ما قبل الإنتاج لشاحنة البيك أب فورد لايتنينج F-150 ، وهي النسخة الكهربائية بالكامل للشركة من سيارة البيك أب الأكثر شعبية في الولايات المتحدة في مصنع ويتم تجميعها في منصة ديربورن بولاية ميشيغان.

ووفقا لموقع teslarati المتخصص في السيارات الكهربائية، أعلنت فورد أيضا أنها ستستثمر 250 مليون دولار إضافية على جهود الإنتاج والتوظيف في السيارات الكهربائية.

جاء في بيان فورد الرسمي: "مع خروج شاحنات F-150 من مركز Rouge Electric Vehicle Center الجديد من فورد لدخول مرحلة ما قبل الإنتاج على نطاق واسع ومع تزايد الطلب على الشاحنة الكهربائية بالكامل، تعلن شركة فورد اليوم إنها ستزيد الاستثمار وتضيف وظائف لتعزيز الإنتاج".

فورد

استثمرت فورد بالفعل 7.7 مليار دولار في ميشيغان في الـ 5 سنوات الماضية، لكنها تخطط لتحويل 250 مليون دولار إضافية كتخصيص إلى المركبات الكهربائية، على أمل أن توفر 450 وظيفة مباشرة أخرى في مركز Rouge Electric Vehicle Center ، ومركز Van Dyke Electric Powertrain ، ومصنع Rawsonville للتجميع.

يشمل عدد كبير من الوظائف الإضافية البالغ عددها 450 المقدمة من قبل شركة فورد وظيفة تجميع شاحنة الـ F-150 Lightning في مركز Rouge Electric Vehicle Center.

من جانبه أعرب جريتشن ويتمر حاكم ولاية ميتشيجان عن سعادته بتطورات فورد الجديدة والوظائف الإضافية التي أعلنتها مؤخرا قائلا "أنا فخور بفورد لالتزامها باستثمار 30 مليار دولار في سيارات الكهرباء حتى عام 2025 ، بما في ذلك 250 مليون دولار إضافية اليوم لخلق 450 وظيفة في ديربورن وإيبسيلانتي وستيرلنغ هايتس لدعم إنتاج F-150 الجديدة"