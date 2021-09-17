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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

فورد تكشف النقاب عن نسختها فيستا 2022 .. صور

فورد تكشف النقاب
فورد تكشف النقاب عن نسختها فيستا 2022

تقدم شركة فورد الامريكية نسختها فيستا 2022 عبر حزمة من الترقيات، وتعد هذه النسخة واحدة من الإصدارات الشهيرة والتي تنتمي إلى فئة الهاتشباك، حيث استطاعت تلك النسخة ان تسبت جدارتاها داخل الأسواق العالمية للسيارات عبر تاريخ طويل وممتد بدأ منذ العام 1976، لتاتي النسخة الحالية ومعها العديد من التجهيزات القوية.

القدرات الفنية للسيارة فورد فيستا 2022 

 

دعمت السيارة فورد فيستا 2022 بمحرك EcoBoost Hybrid يستطيع ان ينتج قوة قدرها 125 حصانا، مقترن بعلبة تروس اوتوماتيكية الأداء Powershift  تتكون من 7 سرعات، بالإضافة إلى محرك قياسي رباعي الاسطوانات، بسعة 1000 سي سي، قادر على انتاج قوة تتراوح بين 100 إلى 155 حصان، مقترن بناقل حركة مانيوال من 6 نقلات.

التجهيزات الداخلية للسيارة فورد فيستا 2022

 

تتوسط قمرة القيادة للسيارة فورد فيستا 2022 شاشة ملونة تعمل باللمس يبلغ قياسها 8 بوصة، تدعم التطبيقات الحديثة مثل ابل كار بلاي واندرويد اوتو، مع شاحن لاسلكي للهواتف المحمولة، ومقود حركة متعدد المهام، وزر إيقاف وتفعيل المحرك، بالإضافة إلى بعض التجهيزات الخاصة بالحماية والأمان مثل خاصية اكتشاف النقاط العمياء، وخاصية الحفاظ على تحديد المسار، وكاميرا مثبتة على الزجاج الأمامي لعرض بعض البيانات لمساعدة قائد المركبة، ومستشعرات ركن لسهولة الاصطفاف، ومجموعو المكابح المتطورة.

تصميم السيارة فورد فيستا 2022 

 

ترتكز السيارة فورد فيستا 2022 على عجلات رياضية تتراوح بين 17 و18 بوصة، مدعومة بجن معدني يجمع بين اللون الأسود والفضي مع تصميم الزهرة، بالإضافة إلى مصابيح امامية وخلفية تعمل بتقنية LED، إلى جانب ترقيات محسنة تعمل بتكنولوجيا Matrix LED، وواجهة امامية ذات شبكات سوداء متعددة الفتحات الهوائية، وبعض التطعيمات من الكروم اللامع.

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