أخرة الهزار.. إخلاء سبيل الطفل المتسبب في ذبح شقيقه وإصابة والدتهما بالهرم

أمرت النيابة العامة في الجيزة، بإخلاء سبيل الطفل المتسبب في مقتل شقيقه وإصابة والدته أثناء وصلة مزاح بالسكين، كما قررت صرف الأب والأم.

كانت منطقة الهرم شهدت حادث مأسوي عندما ذبح طفل شقيقه وأصاب والدته اثناء وصلة مزاح بسكين، وتم نقل الطفل القتيل ووالدته الى المستشفى وضبط الطفل المتهم.

تلقت مديرية أمن الجيزة إخطارا من المستشفى بوصول طفل يبلغ من العمر ١٤ عاما مصابا بجرح ذبحي وفارق الحياة قبل إسعافه ووالدته مصابة أيضا بجرح قطعي وتم علاجها، ووجه اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة بسرعة الانتقال لفحص ملابسات الواقعة.

وأشارت التحريات بقيادة اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة للمباحث، إلي أن طفلا يبلغ من العمر ١٢ عاما كان يمزح مع شقيقه بسكين وأثناء التلويح بها في وجه شقيقه فلتت من بين يديه لتصيب شقيقه بجرح ذبحي بالرقبة وأصيبت والدتهما التي كانت متواجدة لحظة الحادث.

تم نقل الطفل ووالدته إلى المستشفى إلا أن الطفل المصاب فارق الحياة متأثرا بإصابته وألقت قوة أمنية القبض على المتهم الذي أصيب بحالة انهيار واعترف بارتكابه الجريمة، مؤكدا إنه كان يمزح مع شقيقه ولم يقصد قتله.

تم تحرير محضر بالواقعة واحيل للنيابة العامة للتحقيق.