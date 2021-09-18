مسلم فاسق .. أحمد كريمة: المنتحر يغسّل ويكفن ويصلى عليه|فيديو

قال الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن جريمة الانتحار تعتبر من الجرائم القديمة في التاريخ، مضيفا:" لم يخلُ مجتمع من المجتمعات في أي زمن من هذه الجريمة النكراء ".

وأضاف أحمد كريمة في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد "، :" الانتحار جريمة جرمتها كل الشرائع لأن الحياة أمانة من الله سبحانه وتعالى وعلينا أن نحافظ على هذه الأمانة ".

وتابع أحمد كريمة :" الاسلام وضع تدابير وقائية احترازية لمنع إقدام الإنسان على الانتحار واولها الإيمان بالقضاء والقدر وإعلاء قيمة الصبر ".

وأكمل كريمة :" الإقدام على جريمة الانتحار أمر مخالف للشرع لكن لا يخرج صاحبه عن الملة ولكنه مسلم فاسق عاصٍ ويغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين إن كان مسلما ".

وتابع أحمد كريمة :" المنتحر ليس كافرا، ومن يصدر أحكام التكفير هم الهواة والمتطفلون على موائد العلم في ظل الفوضى الإفتائية".

