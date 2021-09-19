محمد صلاح يطلب الدعم من جمهوره | شاهد

طلب محمد صلاح لاعب نادى ليفربول الانجليزى ، من جمهوره دعمه للاستمرار على تقديم مستوى جيد وتحطيم الارقام القياسية ، ونشر صور له اثناء احتفالة بـ هدفه فى شباك نادى كريستال بالاس .

وكتب صلاح على تويتر “أنتم المشجعون تجعلونني استمر، أنتم تمنحوني قوة أكثر مما قد تتخيلون ”.

و قاد محمد صلاح فريق ليفربول للفوز على كريستال بالاس، بثلاثة أهداف دون مقابل في المباراة التي جمعتهما في الجولة الخامسة لبطولة الدوري الإنجليزي.

ورد كلوب على سؤال إن كان هدف صلاح رسالة على أنه من أفضل مهاجمي أوروبا: "لا، لم نكن هنا اليوم لإرسال أي نوع من الإشارات إلى العالم الخارجي."

وتابع: "كنا هنا لمحاربة فريق كريستال بالاس القوي، كان ذلك صعبًا حقًا، كان بإمكاننا التسجيل من مواقف أخرى لكننا لم نفعل ذلك، لذلك كنا بحاجة إلى الكرات الثابتة، لا ينبغي أن يكون تسجيل مو مفاجأة كبيرة."

وأضاف:" سجلنا أهدافاً رائعة واستخدمنا الكرات الثابتة، إنه أمر هائل في مثل هذه المباريات.. هذه هي الألعاب التي يجب أن تفوز بها، عندما لا تكون في يومك ".

وأكمل:" كان علينا تقديم أداء مناسب. لقد أحببت ذلك. عندما تنظر إلى الوراء لديك هذه الألعاب عندما كانت ممتعة حقاً، وكان بعضها مهمًا. هذه واحدة من تلك المباريات المهمة ".



وبذلك الانتصار، ارتفع رصيد ليفربول للنقطة 13 في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، فيما توقف رصيد كريستال بالاس عند 5 نقاط في المركز الثالث عشر.

