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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لا تترد... لو من مواليد اليوم 19 سبتمبر اعرف برجك هيقولك اية

الابراج
الابراج

برج العذراء واحد من مواليد الأبراج الترابية، محب للهدايا ويتميز أشخاصه بالقدرة على العمل الجاد ، ولكن تلك الصفات تختلف درجة تواجدها من شخص لآخر من مواليد برج العذراء نتيجة لتأثير علم الأرقام عليهم لاسيما رقم تاريخ الميلاد، ولهذا تحلل خبيرة الأبراج عبير فؤاد أسرار شخصية مواليد يوم 19 سبتمبر فى عيد ميلادهم وتقدم نصيحة فلكية لهم.

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حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأحد 19/9/2021 على الصعيد العاطفي والمهني والصحي

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حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 17- 9-2021 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

شخصية اليوم في علم الأرقام

إذا كنت مولودا في يوم 19 سبتمبر فإن ذلك يعني أن لديك حسا اجتماعيا، وتتمتع بالجاذبية والحيوية.. أنت أيضا ملهم ومنظم، ولديك روح يقظة، ولديك إصرار على تحقيق النجاح في أعمالك.

نصيحة

في عام ٢٠٢١ تشعر في كثير من الأحيان بثقل المسئولية، وقد تجد صعوبة في تحديد أولوياتك مما يجعلك معرضا للحيرة والتردد. حافظ على اتزانك النفسي وتماسكك كي تتمكن من اتخاذ قرارات سليمة.
 

برج_العذراء

حظك هذا الاسبوع برج العذراء على الصعيد المهني:
 

تبدأ الاسبوع بجو ايجابي فمعظم التأثيرات الفلكية تدور لصالحك وتصبّ في مسارك. تدبّ فيك الحماسة وتقوم ببعض المبادرات وذلك لأنك تتحلى بالشجاعة والتفاؤل. لا حدود لطاقتك ولا من يردعك أو يحبط محاولاتك وكأنّ الحياة تناديك للتحرّك والخروج الى الضوء.أجواء سهلة وإيجابيّة تهيّئ لك الدرب مهما كان مركزك في الحياة. كما يسعفك إلهامك والحاسّة السادسة على الاختيار الجيد والحل المناسب. إذا كنت فعلاً تريد الوصول الى نتيجة حاسمة يجب عليك التحرّك بفعاليّة . سوف تبدأ نشاطك المهني بثقة كبيرة وباتزان وحماس. أنت تقف على عتبة زمنية مهمّة لتضع أساساً متنية قبل اتخاذ أي قرار.
 

حظك هذا الاسبوع برج العذراء على الصعيد العاطفي: 
 

تبدو العواطف عميقة، بحيث قد تعرف الحب إذا كنت خالياً، أو تقدم على زواج إذا كنت مستعداً، أو تعطي وعداً بالزواج أو تلتقي من يهتف له قلبك، أو تعيش أوقاتاً استثنائية مع الزوج والحبيب وتمر بفترة شديدة من الانفعالات التي لا تنتسى. قد تلبي دعوات وتشارك في نشاطات، وتذهب للّهو وتقضي أوقاتاً حلوة مع الأصدقاء، وتتعرف إلى أشخاص جدد تتبادل وإيّاهم الإعجاب. تصبو إلى شخص أو تحنّ إلى آخر فتقوم بمبادرة لم تجرؤ عليها سابقاً. تبدو متحمّساً جداً وتخوض مغامرة لم تكن في الحسبان. تقدر صراحة الطرف الآخر أو تلهث وراء سعادة اعتقدت أنها رحلت إلى الأبد، لكي تسترجعها في لحظة دهشة!

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