فوز فريقى كرة الطائرة واليد بسيناء  في تصفيات بطولة الجمهورية

شارك فريقا كرة الطائرة وكرة اليد للجنة الرياضية بشمال سيناء فى تصفيات بطولة الجمهورية وذلك بمدينة رأس البر..تحت رعاية الدكتور محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء ، وتوجيهات الأستاذ حمزه رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم .

فاز فريق كرة الطائرة على فريق الغربية بهدفين نظيفين مقابل لا شئ ( 0/2 ) ، كما فاز فريق اليد بشمال سيناء، على فريق جنوب سيناء بثمانية عشر هدفا مقابل إحدى عشر هدفا ( 11/18 ) .

فريق كرة الطائرة



وقد ضم فريق كرة الطائرة وهم :- محمد حسن الليثى ، وعايش عطيه حسين ، و محمد عبد القادر صالح ، حسن سلامه الشلبى ،وحسين سليمان المالح ، و عادل حسين محمود، و محمد سالم خليل، و عماد حسن سالم ،ومشرف الفريق طارق الشلبى .

كما ضم فريق كرة اليد هم : طلال ابراهيم شبل ،و وليد فكرى محمود ،وتامر صلاح العربى، و احمد محمد حسن، وكريم مسعد محمد ، واحمد مسعد محمد ، و محمد جمعه العبد ، وعمرو احمد محمد، و عمرو محمد السلاوى ، ومحمد السيد فكرى، ومحمد حمدى احمد ، وومشرف الفريق على عبد العاطى.

