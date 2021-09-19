حمو بيكا : اتعلمت أقول حاضر ونعم.. ومبصش لحد في رزقه|فيديو

قال حمو بيكا، مطرب المهرجانات، إنه تعرض للشقاء والمعاناة كثيراً فى حياته،" أنا متعلمتش ولكن شقيت وخليت اسم حمو بيكا الناس كلها تتكلم عنه".

وأضاف حمو بيكا، خلال لقائه مع الاعلامية أميرة بدر، ببرنامج" الترابيزة"، المذاع على فضائية "شمس"، أنه كان يحلم أن يكون حاجة كبيرة بالمستقبل، معلقاً:" كنت بقول علطول لوالدتى بكرا تشوفينى وتتباهى بيا فى الشارع".

وأشار إلى أنه كان يعمل من سن الـ 14 سنه وعمل فى أول مهنة له كنجار مسلح، معقباً:" اتعلمت فيها اقول حاضر ونعم.. وكل هدفى اشتغل مش ابجح مع معلمى".

وتابع أنه عمل كمساعد شيف فترة طويلة، ثم صبر فى محل كشرى لمدة 10 سنوات، قائلا: "مراتى مبتعرفش تاكل من ايد حد غيرى".

واسنكمل: "أنا كنت راضى وعيشتى مرتاحة، بس كنت بسعى أكبر.. وانتقلت إلى مهنة أخرى فى محل جزار لمدة سنة، منوهاً إلى: " اتعلمت انى مبصش لحد فى رزقه".