خدمات يتيحها جهاز المشروعات الصغيرة ..تعرف عليها.. فيديو

قال الدكتور رأفت عباس، رئيس القطاع المركزى للخدمات غير المالية بجهاز المشروعات الصغيرة، إن هناك خدمات مالية وغير مالية يتيحها جهاز تنمية المشروعات.

وأضاف رأفت عباس، خلال حواره ببرنامج هذا الصباح المذاع على فضائية اكسترا نيوز، أننا نبدأ تأهيل أى مستفيد أو شاب أو شابة خريج جامعة أو فى مرحلة دراسية، من خلال برامج تدريبية لمدة يومين للخروج منها بفكرة مشروع مناسبة به.

وأشار إلى أنه بعد اختيار فكرة المشروع، هناك مرحلة أخرى لمدة 5 ايام لتأهيله فى وضع خطة العمر، من خلال التوجيه والإرشاد من جهات دولية لصياغة خطة العمل وتحديد فجواته المالية وتوفير ادواتها التمويلية والدعم الفنى.

وتابع أن فكرة رسمية المشروعات ليحصل على الحوافز الكثيرة التي أعدتها الدولة فى هذا القطاع الواعد، وترجمة تبنى الحكومة فى إطار قوانين وحوافز وفرتها الحكومة للشباب.

وفى سياق أخر، قال رأفت عباس رئيس القطاع المركزي للخدمات غير المالية بجهاز المشروعات الصغيرة و المتوسطة، إن الجهاز يعمل على مساعدة الشباب على التوصل إلى أفكار مشروعات، مضيفا:" الجهاز يوفر دورات تدريبية للشباب تمكنه من التوصل لفكرة مشروع مناسبة لطبيعته وقدراته والبيئة المحيطة به".

وأضاف رأفت عباس في مداخلة هاتفية في برنامج " المواجهة " المذاع على قناة " إكسترا نيوز “، :” كما يقوم جهاز المشروعات الصغيرة بمساعدة الشاب لاختيار فكرة المشروع المناسبة له وتحويل فكرة المشروع إلى خطة عمل ".

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واكمل رافت عباس :" نوفر دورة تدريبية لمدة 5 أيام بالمجان كي نمكن الشباب من كتابة خطة العمل للمشروع المناسبة له والتي تتعلق بكل جوانب المشروع ".

ولفت رافت عباس :" الجهاز يقوم بتوجيه الشباب، ونقدم تسهيلات للشباب للحصول على الخدمات المالية وغير المالية ".

وتابع رأفت عباس:" جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة يستقبل الشباب الجاد الراغب في بدء مشروع ولا يمتلك فكرة ونقوم بمساعته من البداية كي يصل لفكرة عمل ويصيغ دراسة جدوى مناسبة للمشروع الخاص به ".