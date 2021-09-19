توصيل الغاز لـ 1000 مواطن.. رئيس مدينة بيلا يزف بشرى سارة للأهالي

أعلن جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، عن توصيل الغاز لأهالي شارع «الثورة 2» لخدمة ألف مواطن، عقب تدخل اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والمهندس شريف حماد، مدير منطقة شركة ترانس جاس بكفر الشيخ، لتذليل كافة المعوقات التى تعترض سبل تنفيذ الأعمال.

قال رئيس مدينة بيلا، في بيان اليوم الأحد، إنه تم استخراج التصاريح اللازمة من هيئة السكة الحديد لبدء أعمال الحفر لتوصيل الخطوط الرئيسية والوصلات الفرعية للغاز الطبيعى لشارع الثورة 2، ويبدأ بمزلقان الطيارة وصولًا إلي مزلقان هندسة الري، وذلك لخدمة 1000 عميلًا، مؤكدًا استمرار الشركة فى أعمال الحفر حتى الانتهاء من توصيل الغاز لكافة المواطنين بكافة قطاعات المدينة.

وأكد رئيس مدينة بيلا، حرص محافظ كفر الشيخ علي الالتزام بتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتأكيداته بشأن أعتبار مشروع توصيل الغاز الطبيعى داخل جميع محافظات الجمهورية وتوابعها والإسراع فى إنهاء إجراءات توصيل الخدمة للمواطنيين.

وأوضح رئيس المدينة، أن محافظ كفر الشيخ قد أصدر توجيهاته بتشكيل لجنه فنية تضم ممثلي كافة الجهات المعنية لتتولي القيام بالمعاينة علي الطبيعة لشارع الثورة 2 ، وجري الموافقة علي استخراج التصاريح اللازمة من السكة الحديد، والبدء في أعمال تنفيذ الحفر لتوصبل الغاز، بعد حصر كافة المعوقات ووضع الحلول المناسبة لها.

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