عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

توصيل الغاز لـ 1000 مواطن.. رئيس مدينة بيلا يزف بشرى سارة للأهالي

جانب من أعمال توصيل
جانب من أعمال توصيل الغاز

أعلن جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، عن توصيل الغاز لأهالي شارع «الثورة 2» لخدمة ألف مواطن، عقب تدخل اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والمهندس شريف حماد، مدير منطقة شركة ترانس جاس بكفر الشيخ، لتذليل كافة المعوقات التى تعترض سبل تنفيذ الأعمال.

قال رئيس مدينة بيلا، في بيان اليوم الأحد، إنه تم استخراج التصاريح اللازمة من هيئة السكة الحديد لبدء أعمال الحفر لتوصيل الخطوط الرئيسية والوصلات الفرعية للغاز الطبيعى لشارع الثورة 2، ويبدأ بمزلقان الطيارة وصولًا إلي مزلقان هندسة الري، وذلك لخدمة 1000 عميلًا، مؤكدًا استمرار الشركة فى أعمال الحفر حتى الانتهاء من توصيل الغاز لكافة المواطنين بكافة قطاعات المدينة.

وأكد رئيس مدينة بيلا، حرص محافظ كفر الشيخ علي الالتزام بتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتأكيداته بشأن أعتبار مشروع توصيل الغاز الطبيعى داخل جميع محافظات الجمهورية وتوابعها والإسراع فى إنهاء إجراءات توصيل الخدمة للمواطنيين.

وأوضح رئيس المدينة، أن محافظ كفر الشيخ قد أصدر توجيهاته بتشكيل لجنه فنية تضم ممثلي كافة الجهات المعنية لتتولي القيام بالمعاينة علي الطبيعة لشارع الثورة 2 ، وجري الموافقة علي استخراج التصاريح اللازمة من السكة الحديد، والبدء في أعمال تنفيذ الحفر لتوصبل الغاز، بعد حصر كافة المعوقات ووضع الحلول المناسبة لها.

FB_IMG_1632052372316
FB_IMG_1632052372316
FB_IMG_1632052368213
FB_IMG_1632052368213
FB_IMG_1632052365136
FB_IMG_1632052365136
كفر الشيخ الغاز الطبيعى بشرى سارة الرئيس عبد الفتاح السيسي توصيل الغاز الطبيعي محافظة كفر الشيخ

موضوعات متعلقة

سعة 5 أطنان.. محافظ كفر الشيخ يتفقد الدفعة الثانية من سيارات القمامة

رسالة دكتوراه تناقش أثر الفن الرقمي وحوارات الشكل التصويري على ثراء الثقافة البصرية

إعداد الخطط الدراسية.. تفاصيل اجتماع مجلس عمداء جامعة كفر الشيخ

إزالة 70 حالة تعدٍ على أملاك الدولة في بيلا بكفر الشيخ

محافظ كفرالشيخ يتابع حملة «معاً نطمئن .. سجل الآن»

لمدة يومين .. قطع الكهرباء عن عدة مناطق ببيلا في كفر الشيخ

«مستقبل وطن» كفر الشيخ: لقاءات المواطنين ونواب الحزب لن تتوقف.. صور

موقع التنسيق الإلكتروني بـ جامعة كفرالشيخ يواصل استقبال طلاب المرحلة الثالثة ..صور

ترشيحاتنا

بعد اعتماد شهادات التطعيم.. كيف نجحت البحرين فى التصدي لكورونا؟

سعر رينو ميجان موديل 2021 في المغرب

بوتفليقة يواري الثرى مع أبطال حرب الاستقلال دون نظرة أخيرة

عمرو دياب يحيي حفل إطلاق مشروع White 14 بالعاصمة الإدارية لشركة أم بي جي

هونر تطلق رسمياً هاتفها الذكي Play 20 Pro.. سعر ومواصفات

بعد استجواب النيابة | أهالي طفلي الحوامدية معرضون للحبس والغرامة في هذه الحالة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حقيقة خصم 10 قروش لكل دقيقة عند استقبال مكالمة تليفونية

بالأسماء.. قرار جمهورى يمنح معاشات استثنائية لجنود سابقين بالقوات المسلحة والمستحقين عنهم

بعد تولي الإدارة الجديدة.. تغيير اسم نادي مصر المقاصة

التنمية المحلية تكشف عن موعد تطبيق المواعيد الجديدة لفتح وغلق المحال التجارية

فيروس جديد يضرب الجهاز التنفسي.. تحذير خطير من الأطباء الأمريكيين

على رأسهم الننى ومرموش وصلاح.. كيروش يعلن أسماء محترفي منتخب مصر لمواجهتى ليبيا

أب يذبح ابنته بعد الاعتداء عليها جنسيا بالفيوم .. تفاصيل

شريف إكرامي يحرج رمضان صبحي ويكشف عن وجه ابنه في عيد ميلاده

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انقطع نفسها.. شاب يمني ينقذ طفلة سعودية من الغرق بخزان مياه |صور

افكار جديدة لعمل اللحمة المحمرة في المنزل

شاهد .. طفلة هندية مولودة بأنفين تتحول إلى آلهة تجلب المال

الوجه الآخر للحركة..عناصر طالبان يمتطون "العوامة الوزة" بالأسلحة|شاهد

فيديو

عجبتني هيبته ورجولته.. نادين تتحدث لأول مرة عن زوجها عمدة أبو قرقاص

حكاية متفجرات مجمع محاكم المنيا وتدخل الشرطة .. وزارة العدل تعلن التفاصيل

فيديو جراف.. اسمها عطيات.. كيف وصلت فيفي عبده إلى سلم النجومية

سر السفينة الغارقة.. اكتشاف جديد بشأن مثلث برمودا قد يغير مجرى التاريخ

المزيد

ساحة رأي

هالة الدمراوى تكتب: عادل إمام وحشنى !

محمد عامر يكتب: «صناديق الاستثمار العقاري».. الثقافه الاستثمارية الغائبة

نهي أباظة تكتب: وسرقنا الكحل من العين

د.محمد عونى يكتب: تدشين النجمة العاشرة

آيات الجارحي تكتب عن مبادرة خضوع المقبلين على الزواج للكشف الطبي النفسي

ليلى موسى تكتب: من بوابة اللاجئين.. توافق روسي- تركي لشرعنة النظام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: اضطراب الحدود الأفغانية التركمانستانية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «4»

إلهام أبو الفتح

سر الحاج محمود العربي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستحيل ليس مصرياً

إبراهيم شعبان

الكلمة الفصل في ليبيا

د. محمد مبروك

المغامرات الأمريكية

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: ملمح حول المخابرات الباكستانية

كريمة أبو العينين

حقوق الإنسان بالأمريكانى

اﻟﻤﺰﻳﺪ