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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رونالدو يتعادل لمانشستر يونايتد أمام وست هام بالدوري الإنجليزي

هدف رونالدو
هدف رونالدو

فاجأ وست هام يونايتد، ضيفه مانشستر يونايتد بهدف عن طريق سعيد بن رحمة في الدقيقة 30 من عمر الشوط الأول من المباراة التي تجمع بينهما الآن، ضمن منافسات الجولة الخامسة، من الدوري الإنجليزي الممتاز.

 

وسريعا ما تعادل كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد لفريقه، في الدقيقة 35، ليرفع رصيده إلى 3 أهداف.

 

ويحتل مانشستر يونايتد، المركز الثالث برصيد 10 نقاط، بينما يتواجد وست هام في المركز الثامن برصيد 8 نقاط.

 

تشكيل مانشستر يونايتد:

دي خيا- بيساكا - ماجواير- فاران - شاو - بوجبا - ماكتوميناي - فريد - برونو فرنانديز - جرينوود - كريستيانو رونالدو.

 

تشكيل وست هام

فابيانسكي- كوفال- زوما- أوجبونا- كريسويل- رايس- سوتشيك- فورناليس- بن رحمة- فلاسيتش- بوين.

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