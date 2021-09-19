مارس الجنس مع الجثة.. إحالة "تربي" بحلوان للجنايات قام بحرق قبر سيدة

أحال المستشار أحمد الشيمي المحامي العام لنيابة حلوان الكلية في القضية رقم 11958 لسنه 2021 جنايات حلوان والمقيدة برقم 762 لسنة 2021 كلي حلوان إلى محكمة الجنايات المتهم فيها مصطفى م.ح .م 41 سنة تربي.

ووجهت النيابة العامة للمتهم اتهامات بانه يوم 29 مارس 2021 بدائرة قسم شرطة حلوان بمحافظة القاهرة، وضع النار عمداً بمبنى غير معد لسكن والغير مملوك له "جبانة" بباعث الانتقام من خصمه المسؤول عن إدارتها بأن بيت النية وعقد العزم على ذلك وأعد لذلك الغرض مشروع اجرامي استهله بتحضير أدوات إرتكاب جريمته ونفاذاً لما وغر بصدره وراجحه عقله من نية خبيثة ترقب التوقيت الملائم لتجسيد ما بدر في ذهنه وما أن حانت له الفرصة حتي تسلل إلى مجمع الجبانات ليلأ قاصدأ إحدي القبور التي بداخلها جثمان إحدي السيدات حديثة الوفاة، متمكناً من الدلوف بداخل القبر عن طريق فض قفله عنوة حتي قام بسكب مادة معجلة للاشتعال علي جسدها وأضرم النيران بمبني الجبانة علي النحو الثابت بتقرير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية، قاصداً من ذلك إيذاء غريمه وتحميله مسؤلية تلك الفعلة بصفته المتولي إدارة الجبانات ولإخفاء معالم واقعة تنديسة للقبر محل الإتهام التالي.

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‏و انتهك المتهم حرمة قبر المتوفية بأن دلف لداخله بطريقة غير مشروعة وما أن ظفر بجثمان المار بيانها حتي أزال عنها كفنيا كاشفا لعوراتها غير عاب، بحرمتها وإستكمالاً لفعلته الشيطانية عبث بالجثة مهينا إياها لوضع جماع فجثم عليها مولجا عضوه الذكري في فرجها .

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‏و أتلف عمدا المنقول وأتلف عمدا القفل المملوك للمجني عليه بأن جعله غير صالح للاستخدام وقد ترتب علي ذلك ضرر مالي تزيد قيمته عن خمسون جنيه وأحرز أداوات أجنه و شاكوش و جازولين، بدون مسوغ من الضرورة الحرفية أو المهنية.

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