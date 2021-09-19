رونالدو يعلق على فوز مانشستر يونايتد علي وست هام

علق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بعد فوز فريقه مانشستر يونايتد على وست هام بنتيجة (2-1) في الدوري الإنجليزي الممتاز.



وكتب كريستانو علي حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام "كل مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز هي دائمًا معركة مذهلة على النقاط الثلاث، اليوم حصلنا على لمحة عن جميع العقبات التي سنجدها في طريقنا ، ولكن علينا أن نبقي أذهاننا مركزة على أهدافنا سويا! قوي! ركز! لنذهب أيها الشياطين! 💪🏽"



وسجل رونالدو 3 أهداف في مباراتين مع مانشستر يونايتد في البريميرليج منذ انضمامه للريد ديفلز، ويتواجد في ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، في المركز الثاني بفارق هدف عن المتصدر محمد صلاح جناح ليفربول.

