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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بعد ضبط 180 شيكارة دقيق وملح ونشا مجهولة المصدر.. تعرف على مصير المتهمين

صدى البلد

صرح المهندس محمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين بمحافظة سوهاج، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، منذ قليل، إنه تم تدشين حملة تموينية مُكبرة على مستوى مراكز الإقليم؛ للمرور على الأسواق والمخابز، للوقوف على الحالة التموينية العامة بسوهاج.

وقال المهندس محمد إبراهيم، إنه تم ضبط ١٨٠ شيكارة مواد تموينية مجهولة المصدر، من بينهم ١٣٠ شيكارة دقيق و٣٠ شيكارة ملح و٢٠ شيكارة نشا، قبل بيعهم للمواطنين، بمركز المراغة، مُشيرًا إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم والمضبوطات.

وتعود أحداث الواقعة عندما كانت حملة مديرية التموين تمر بدائرة مركز المراغة في حملة ليلية، على الأسواق والمخابز للتأكد من صحة المواد الغذائية المُقدمة للمواطنين، حرصًا على صحة وسلامة ابناء الإقليم، وضُبط ١٣٠ شيكارة دقيق و٣٠ شيكارة ملح و٢٠ شيكارة نشا قبل بيعهم للمواطنين.

عقوبات الغش في القانون

وتصدى قانون العقوبات لجريمة غش الأغذية والسلع مجهولة المصدر حيث نص على الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، أو غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف جنيه، لكل من غش أو شرع فى غش أغذية إنسان أو حيوان، أو كانت فاسدة وغير صالحة.

كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف، كل من حاز عن طريق الشراء، سلعة مدعمة لغير الاستعمال الشخصى، أو إعادة بيعها وخلطها بمواد أخرى بقصد الإتجار.

ونص قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994على القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، حيث عاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.   
 

مديرية التموين حملة تموينية وزارة التموين مجهولة المصدر وكيل وزارة التموين الإجراءات القانونية

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