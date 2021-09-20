عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

“في مننا عايش بالعافية”.. صلاح عبد الله : الناس فاهمة إننا كفنانين بناخد ملايين وده مش صح

الفنان صلاح عبد الله
الفنان صلاح عبد الله

أشار الفنان صلاح عبد الله، إلى أن الرئيس السيسي وجه بتعزيز منظومة دعم العاملين بمجال الفن باعتبارهم قوة مصر الناعمة ومنارتها الإبداعية، معقباً: "فرحان وسعيد.. وكل يوم بتطلع قرارات رئاسية جديدة لخدمة المجتمع والمواطن وخدمة مصر".

وأضاف صلاح عبد الله في مداخلة هاتفية مع برنامج "آخر النهار" المُذاع على فضائية "النهار"، قائلاً: "مش بروح مكان في مصر إلا وألاقي عمال مصريين شغالين عشان بلدهم مصر.. وحياة كريمة واللي بيتعمل في قرى الريف المصري".

وعقب الفنان قائلاً: "في عظمة بتحدث في مصر.. ولازم ندركها ونعترف بها ونقر بها .. وندعو للقيادة السياسية ربنا يقدرهم ويكرمهم لأننا بنعيشعصر عملي وفعلي لصالح البلد تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي".

ونوه صلاح عبد الله قائلاً: "الناس فاهمة إن احنا كفنانين بناخد ملايين.. وده مش صح نهائي.. مهنة التمثيل زي أي مهنة موجودة.. فيها ناس دخلها عالي، وناس دخلها متوسط، وناس دخلها يعيشها بالعافية".

صلاح عبد الله الرئيس السيسي برنامج آخر النهار حياة كريمة أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية

موضوعات متعلقة

"الأوقاف" تشكل لجنة عليا للإشراف على صلاة عيد الأضحى المبارك

صيام يوم عرفة .. فضائل عظيمة

دعاء نية الأضحية .. وشروط المضحي وأحكام الشعيرة

ماذا يقال عند ذبح الأضحية ؟ وشروط المضحى

أعمال العشر الأوائل من ذي الحجة .. 14 سنة تدخلك الجنة

كيفية الاستعداد للعشر الأوائل من ذي الحجة .. 6 أعمال تغفر ذنوبك

شريف منير: أشرف عبدالباقي فنان ومكافح جدا

ماذا فعل النبي في العشر الأوائل من ذي الحجة؟14 سنة نبوية اغتنمها

ترشيحاتنا

“في مننا عايش بالعافية”.. صلاح عبد الله : الناس فاهمة إننا كفنانين بناخد ملايين وده مش صح

كان ماشي عكس.. مفاجأة فى واقعة دهس خطيب الأوقاف بمدينة نصر

احذر.. ارتفاع إصابة فيروس كورونا في بريطانيا بنسبة 1.5 %

اخبار التوك شو.. موسي ينفعل علي متحدث وزارة الزراعة بسبب الأسعار.. بدير: الفنانون الكبار ظروفهم المادية صعبة والرئيس السيسي فرَحهم

حقيقة إلغاء زيارة ماكرون إلى سويسرا بسبب صفقة طائرات

نص تحقيقات قضية طبيب اسجد للكلب.. المتهم : أنا كنت بصوره وهو بيلعب رياضة بس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كان ماشي عكس.. مفاجأة فى واقعة دهس خطيب الأوقاف بمدينة نصر

شريف إكرامي يحرج رمضان صبحي ويكشف عن وجه ابنه في عيد ميلاده

بعد تولي الإدارة الجديدة.. تغيير اسم نادي مصر المقاصة

تريلا دهست سيارته..مصرع إمام وخطيب مسجد الأرقم بمدينة نصر في حادث مأساوي..شاهد

التنمية المحلية تكشف عن موعد تطبيق المواعيد الجديدة لفتح وغلق المحال التجارية

مليار دولار.. بنك مصر يعتزم الحصول على أكبر قرض في تاريخه | تفاصيل

أب يذبح ابنته بعد الاعتداء عليها جنسيا بالفيوم .. تفاصيل

بالأسماء.. قرار جمهورى يمنح معاشات استثنائية لجنود سابقين بالقوات المسلحة والمستحقين عنهم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خلال تصوير مسلسل الفرح فرحنا.. أوس أوس يحتفل بعيد زواجه

زوجة حمادة هلال تثير الجدل.. هل هو الظهور الأول بدون حجاب؟

بمشاركة القوات الخاصة| ختام فعاليات التدريب المشترك المصرى القبرصى بطليموس 2021

انطلق من برج إيفل.. فرنسي يعبر نهر السين على حبل|فيديو وصور

فيديو

لا تستسلم.. محمد هنيدي يتحدى فاندام في مصارعة

مش فوتوشوب.. حقيقة عضلات محمد صلاح المنشارية

محمد هنيدى يرقص على أغنية هابا في برنامج معكم لـ منى الشاذلي..فيديو

زوجة حمادة هلال تثير الجدل.. هل هو الظهور الأول بدون حجاب؟

المزيد

ساحة رأي

نعمة محمد الشنشوري تكتب: سالموا تسلموا

أميرة سيد يونس تكتب: الإسلام دين السلام

هبة مصطفي تكتب: عهود للإنسانية 

هالة الدمراوى تكتب: عادل إمام وحشنى !

د. وفاء شبارة تكتب: سبتمبر الحيران

محمد عامر يكتب: «صناديق الاستثمار العقاري».. الثقافه الاستثمارية الغائبة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د . مجدى بدران

سلامتك ومناعتك في فصل الخريف

د.احمد فخرى

قبول الأخر والحساسية للرفض

د. ماريان جرجس

على طاولة الأمم المتحدة هذا العام

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: اضطراب الحدود الأفغانية التركمانستانية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «4»

إلهام أبو الفتح

سر الحاج محمود العربي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستحيل ليس مصرياً

إبراهيم شعبان

الكلمة الفصل في ليبيا

اﻟﻤﺰﻳﺪ