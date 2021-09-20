“في مننا عايش بالعافية”.. صلاح عبد الله : الناس فاهمة إننا كفنانين بناخد ملايين وده مش صح

أشار الفنان صلاح عبد الله، إلى أن الرئيس السيسي وجه بتعزيز منظومة دعم العاملين بمجال الفن باعتبارهم قوة مصر الناعمة ومنارتها الإبداعية، معقباً: "فرحان وسعيد.. وكل يوم بتطلع قرارات رئاسية جديدة لخدمة المجتمع والمواطن وخدمة مصر".

وأضاف صلاح عبد الله في مداخلة هاتفية مع برنامج "آخر النهار" المُذاع على فضائية "النهار"، قائلاً: "مش بروح مكان في مصر إلا وألاقي عمال مصريين شغالين عشان بلدهم مصر.. وحياة كريمة واللي بيتعمل في قرى الريف المصري".

وعقب الفنان قائلاً: "في عظمة بتحدث في مصر.. ولازم ندركها ونعترف بها ونقر بها .. وندعو للقيادة السياسية ربنا يقدرهم ويكرمهم لأننا بنعيشعصر عملي وفعلي لصالح البلد تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي".

ونوه صلاح عبد الله قائلاً: "الناس فاهمة إن احنا كفنانين بناخد ملايين.. وده مش صح نهائي.. مهنة التمثيل زي أي مهنة موجودة.. فيها ناس دخلها عالي، وناس دخلها متوسط، وناس دخلها يعيشها بالعافية".