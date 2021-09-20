الاهلي يكشف حقيقة إصابة بيرسي تاو المزمنة

كشف أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي بالنادي الاهلي حقيقة إصابة بيرسي تاو صفقة المارد الاحمر الجديدة بإصابة مزمنة .

وأكد أبو عبلة خلال تصريحات تلفيزيونية : صفقات الاهلي الجديدة قبل التعاقد معها يتم عمل كشف خاص عليها ونتأكد بأنه ممتازة ، نمتلك مؤسسة طبية وليس فردا واحدا

وأضاف أبو عبلة : بيرسي تاو في حالة ممتازة وبدأ التاهيل في ملعب التتش بالتزامن مع العلاج الطبيعي وخلال اسبوعين سيعود للتدريبات الجماعية برفقة لاعبي الاهلي .

وقال أبو عبلة : لا وجود لإصابة مزمنة ما حدث أن بيرسي تاو عاني من اصابة عضلية خلال تواجده مع منتخب جنوب إفريقيا وحينما اخبر طبيب المنتخب أكد له انها الام عادية .



وفي وقت سابق كشف الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي فترة غياب الجنوب أفريقي بيرسي تاو عن التدريبات الجماعية لأبناء الرداء الاحمر .

وقال الجهاز الطبي إن بيرسي تاو تعرض للإصابة خلال تواجده في معسكر منتخب بلاده منذ يوم 3 سبتمبر الماضي وحصل علي مسكنات وشارك معهم في إحدي المباريات.

وأضاف أنه بعد عودة اللاعب للقاهرة خضع لفحص طبي أثبت إصابته بمزق في العضلة الضامة، موضحا أن اللاعب يحتاج لفترة من 3- 4 أسابيع للعودة إلى المشاركة للتدريبات الجماعية .