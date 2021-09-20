عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ملخص وأهداف فوز ريال مدريد المثير علي فالنسيا|فيديو

فينيسوس - بنزيما
فينيسوس - بنزيما

نجح ريال مدريد في تحقيق فوز قاتل أمام فالنسيا، بهدفين مقابل هدف وحيد، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإسباني "الليجا".

وذلك في المباراة التي جمعت ريال مدريد يواجه فالنسيا على ملعب "ميستايا" مساء أمس ضمن مباريات الجولة الرابعة لليجا.

وافتتح هوجو دورو الهدف الأول لفالنسيا في الدقيقة 66 من عمر اللقاء.

وتمكن فينيسيوس جونيور من إحراز هدف التعادل في الدقيقة 86، قبل أن يخطف كريم بنزيما هدف الفوز القاتل في الدقيقة 89 من زمن اللقاء.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى النقطة 13 في صدارة جدول ترتيب الدورى الاسباني ، بينما توقف رصيد فالنسيا عند النقطة 10 في المركز الثالث.

ريال مدريد الدوري الإسباني فالنسيا بنزيما فينيسيوس

ترشيحاتنا

الصين تسجل 49 إصابة جديدة بفيروس كورونا

بعد التراجع عن الاستقالة.. أسامة نبيه يوجه رسالة لـ جماهير الزمالك

ملخص وأهداف فوز ريال مدريد المثير علي فالنسيا|فيديو

واشنطن بوست تكشف معلومات جديدة حول الخلاف الأمريكي الفرنسي

الجداد يعملوا إيه؟.. عفاف راضي تكشف نصيحتها لابنتها مي كمال بعد دخول مجال الغناء

أفضل سعر لشراء وبيع الدينار الكويتي اليوم الإثنين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كان ماشي عكس.. مفاجأة فى واقعة دهس خطيب الأوقاف بمدينة نصر

بعد تولي الإدارة الجديدة.. تغيير اسم نادي مصر المقاصة

شريف إكرامي يحرج رمضان صبحي ويكشف عن وجه ابنه في عيد ميلاده

ننفرد بإختيار عصام الحضري لرباعي حراسة مرمي منتخب مصر

التنمية المحلية تكشف عن موعد تطبيق المواعيد الجديدة لفتح وغلق المحال التجارية

تريلا دهست سيارته..مصرع إمام وخطيب مسجد الأرقم بمدينة نصر في حادث مأساوي..شاهد

أب يذبح ابنته بعد الاعتداء عليها جنسيا بالفيوم .. تفاصيل

مليار دولار.. بنك مصر يعتزم الحصول على أكبر قرض في تاريخه | تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبرز إطلالات النجمات على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز إيمي 2021

خلال تصوير مسلسل الفرح فرحنا.. أوس أوس يحتفل بعيد زواجه

زوجة حمادة هلال تثير الجدل.. هل هو الظهور الأول بدون حجاب؟

بمشاركة القوات الخاصة| ختام فعاليات التدريب المشترك المصرى القبرصى بطليموس 2021

فيديو

لا تستسلم.. محمد هنيدي يتحدى فاندام في مصارعة

مش فوتوشوب.. حقيقة عضلات محمد صلاح المنشارية

محمد هنيدى يرقص على أغنية هابا في برنامج معكم لـ منى الشاذلي..فيديو

زوجة حمادة هلال تثير الجدل.. هل هو الظهور الأول بدون حجاب؟

المزيد

ساحة رأي

نعمة محمد الشنشوري تكتب: سالموا تسلموا

أميرة سيد يونس تكتب: الإسلام دين السلام

هبة مصطفي تكتب: عهود للإنسانية 

هالة الدمراوى تكتب: عادل إمام وحشنى !

د. وفاء شبارة تكتب: سبتمبر الحيران

محمد عامر يكتب: «صناديق الاستثمار العقاري».. الثقافه الاستثمارية الغائبة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د . مجدى بدران

سلامتك ومناعتك في فصل الخريف

د.احمد فخرى

قبول الأخر والحساسية للرفض

د. ماريان جرجس

على طاولة الأمم المتحدة هذا العام

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: اضطراب الحدود الأفغانية التركمانستانية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «4»

إلهام أبو الفتح

سر الحاج محمود العربي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستحيل ليس مصرياً

إبراهيم شعبان

الكلمة الفصل في ليبيا

اﻟﻤﺰﻳﺪ