المقاولون العرب: دوري المجموعتين ''مشروع فاشل'' و نُفضِل إقامة الموسم من دور واحد

قال المهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة بنادي المقاولون العرب ، إن إقامة الدوري العام الموسم المقبل بنظام المجموعتين ، تم تجربته من قبل في موسمين مختلفين ، وفشل في كلاهما".

وقال عادل في تصريحات لبرنامج '' البريمو '' عبر قناة '' Ten '' مع الإعلامي محمد فاروق :" طالبت من قبل في إجتماع لجنة الأندية بإقامة الموسم المقبل من الدوري المصري الممتاز من دور واحد ، على أن يتم إقامة دورة فاصلة بنهاية الموسم بين أصحاب المراكز الأربعة الأوائل ".

وأضاف :" نستعد جيداً للموسم القادم ، وأبرمنا العديد من الصفقات الجديدة مثل الموريتاني مامادو نياس من الإنتاج الحربي و عماد فتحي من مصر للمقاصة ، بالإضافة إلى حسام حسن مدافع بتروجيت ، كما أعلننا رحيل 9 لاعبين ، وذلك من أجل الإنخفاض بمعدل أعمار لاعبي الفريق".

في وقت سابق ، اعتذر محمد فضل عضو اللجنة الخماسية السابق التي كانت تدير اتحاد الكرة، لأندية المقاولون العرب والجونة والبنك الأهلي عن تمثيلهم في انتخابات رابطة الأندية.

وكتب فضل عبر حسابه على فيس بوك، بيانا رسميا وجاء كالتالي: “اتقدم إليكم بخالص الاعتذار عن عدم الاستمرار في الترشح للمكتب التنفيذي لرابطة الأندية المحترفين لموسم 21-1922، كما أخص بالاعتذار المهندس محسن صلاح رئيس مجلس إدارة المقاولون العرب واللواء أشرف نصار رئيس مجلس إدارة نادي البنك الأهلي ومجلس إدارة نادي الجونة باعتبارهم يمثلون الأندية التي تقدمت مشكورة بترشيحي لهذه المهمة”.



وأضاف فضل: “أود أن أوضح تقديري واحترامي لكم، كما إن إقدامي على هذه الخطوة ينبع من ظروف مستجدة على عملي خارج الرابطة التي أراها في حاجة إلى تفرغ تام نظرا لأهميتها، خاصةً في فترة تأسيسها”.



واختتم: :"كما أن الأمانة تقتضي مني إعلان هذا الموقف احتراما لكل الأندية واتساقًا مع المبادئ التي أحرص على اتباعها في العمل الكروي العام، متمنيًا التوفيق للجميع من أجل مصلحة ورفعة الكرة المصرية".