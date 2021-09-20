إزالة 4 حالات تعد في الأقصر على مساحة 123 فدانا

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الزينية شمال الاقصر برئاسة العقيد أحمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية حملة إزالة مكبرة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة بقرية المدامود قبلى.



وقد أسفرت مجهودات الحملة عن إزالة الأعمال المخالفة لعدد ٤ حالات منها 3 حالات تعدي على أراضي أملاك دولة بمساحة ١٢٣فدان بالإضافة الى عدد ١ حالة تعدي بالبناء عبارة عن سور بدون ترخيص على ١٥ م طولى وغرفة على مساحة ١٦م دون سند قانونى.



شارك في الحملة يوسف جلال نائب رئيس مركز ومدينة الزينية و محمد اسماعيل مدير الاملاك بالمركز و مصطفى النجار رئيس قرية المدامود قبلى وعماد أنور محمد سكرتير القرية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية.



وذلك بقيادة اللواء محمد أبو عايد مساعد مدير الأمن والمقدم عبدالرازق منصور مأمور مركز شرطة طيبة والنقيب مختار البتيتي رئيس مباحث شرطة طيبة والقوة المرافقة لهم.

يأتى ذلك في ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر ، لرؤساء المراكز والمدن بتنفيذ أعمال الموجة الـ 18 لإزالة التعديات على أراض أملاك الدولة، وتنفيذا لتكليفات رئيس الجمهورية بعدم التهاون في أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات على أراضي الدولة بجميع جهات الولاية