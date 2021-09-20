لانتهاك سياستها.. أمازون تغلق 3000 شركة على منصتها تابعة لـ 600 علامة صينية

قامت شركة أمازون، عملاق التجارة الإلكترونية في العالم ، بحظر 3000 شركة وعلامة لها علاقة بشركات وعلامات صينية كانت قد قامت بحظرها منذ أيام، لحماية مستخدميها وذلك لانتهاك هذه الشركات سياسة أمازون، خاصة تلك المتعلقة بإساءة استخدام المراجعة، حيث كانت حظرت ما يصل لأكثر من 600 شركة وعلامة تجارية صينية بشكل نهائي من منصتها، منذ أيام قليلة.

وتواصل شركة أمازون حماية سياستها الخاصة بإساءة استخدام المراجعة، وهو ما جعلها تقوم بإغلاق 3000 متجر على الانترنت تديرها حوالي 600 علامة تجارية صينية، بسبب الانتهاكات المستمرة لتلك المتاجر في المراجعات المدفوعة على متاجرها على الانترنت المسجلة في أمازون، بحسب ما ذكره موقع "Gizmochina".

وقد صرحت نائب رئيس المبيعات سيندي تاي في أمازون: "إن عمليات الإغلاق الحالية من قبل أمازون تعد الأكبر على الإطلاق، والتي أثرت على الكثير من الشركات الصينية، كما تتضمن الإجراءات الأخيرة من أمازون تجميد أموال تلك المتاجر، فيما لم تؤثر على توقعات نمو هذه الشركات على المنصة".

وتعد انتهاكات المراجعات المدفوعة، قضية انتهاكاً كبيراً قد تم حظرها منذ عام 2016، حيث يعتمد المستخدمون على دقة وصحة مراجعات منتج ما لاتخاذ قرار الشراء، وتعد تلك الدقة هي المعيار الحقيقي فى صميم التجارة الإلكترونية.

وأدت الإجراءات الأخيرة من أمازون بإغلاق 3000 متجر على الانترنت، إلى بحث العديد من العلامات التجارية الصينية الشهيرة التي تدير تلك المتاجر ، على منصات تجارة إلكترونية بديلة لأمازون، مثل eBay و AliExpress وغيرها.

وتعمل شركة أمازون على تعزيز ثقة مستخدميها، بحمايتهم من المتسللين والمنتهكين لسياسة التجارة الإلكترونية، وتتوعد أنها ستواصل تحسين آليتها الداخلية للإبلاغ عن المخالفين والمنتهكين للمراجعات المدفوعة، وغيرها من انتهاكات سياسة التجارة الإلكترونية، كما تأمل في مواصلة ازدهارها كأكبر شركة للتجارة الإلكترونية في العالم.

